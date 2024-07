Air France et bénéfices deuxième trimestre 2024

Partages

Les prévisions de bénéfices d’Air France – KLM pour le deuxième trimestre 2024 était supérieures de 32,54 millions de dollars à ceux réalisés a révélé la compagnie aérienne. La hausse des coûts d’exploitation a été citée comme la raison d’un bénéfice inférieur aux attentes.

Bénéfices réduits

Plus tôt dans la journée, le groupe Air France – KLM a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre. Bien que le groupe ait enregistré un bénéfice, ce chiffre est nettement inférieur aux prévisions du début de cette année. Air France – KLM s’attendait à enregistrer un bénéfice de 547 millions d’euros, mais le bénéfice s’est élevé à 513 millions d’euros.

La raison du bénéfice inférieur aux prévisions est l’augmentation des coûts d’exploitation. Selon le communiqué du groupe, les salaires ont augmenté de 7,6 %, le carburant de 8,2 % et les autres dépenses de fonctionnement de 3,2 %. Le renouvellement de la flotte ne sera pas affecté et les trois compagnies aériennes continueront d’ajouter de nouveaux avions. Depuis décembre 2023, 17 avions ont été ajoutés aux flottes d’Air France, KLM et Transavia. La répartition est la suivante :

5 Airbus A350

3 Airbus A320neo

5 Airbus A321neo

5 Airbus A200

Au cours de la même période, quatre avions plus anciens ont été mis hors service, un Boeing 737-800, deux Airbus A319 et un Bombardier CRJ-1000.

Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air France-KLM, a indiqué :

Le deuxième trimestre 2024 a confirmé un environnement de plus en plus difficile pour l’aviation, avec une hausse des prix du carburant et une pression continue sur les coûts. Dans ce contexte, KLM et Transavia ont réalisé une performance stable mais atone, tandis qu’Air France a en outre été impactée par des événements exceptionnels, dont l’effet négatif des Jeux Olympiques de juin.

Malgré une augmentation des coûts, le groupe Air France – KLM a transporté plus de passagers au deuxième trimestre 2024 qu’au deuxième trimestre 2023. Au cours du deuxième trimestre, 25,7 millions de passagers ont voyagé sur les trois compagnies aériennes, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à l’année précédente. Les coefficients d’occupation sont restés stables à 88 %.

Air France, bénéfices 3eme trimestre 2024 et JO

Plus tôt ce mois-ci, Air France a annoncé qu’elle s’attendait à une réduction significative de ses revenus et de ses bénéfices suite aux Jeux Olympiques. Elle s’attend à un impact négatif de 160 à 180 millions d’euros sur les recettes unitaires.

Steven Zaad, directeur financier Air France, a commenté :

Les Jeux olympiques, c’est juste une fois dans une vie dans votre pays. Je sais que c’est une déception en termes de revenus, mais j’aimerais inviter tout le monde à voir la beauté de Paris.

La compagnie aérienne a constaté une baisse de la demande au moment des Jeux Olympiques, beaucoup choisissant d’éviter Paris pendant l’événement. Zaad s’attend à ce qu’après les Jeux olympiques, la demande augmente à nouveau.

La panne mondiale de la semaine dernière, qui a cloué au sol des milliers de vols, devrait coûter 11 millions de dollars à Air France. Lors d’un appel téléphonique plus tôt dans la journée, Zaad a déclaré qu’Air France avait été la moins touchée et que KLM et Transavia avaient le plus souffert. Le groupe aérien a été l’un des premiers au monde à révéler la gravité de l’impact. Aux États-Unis, Delta Air Lines a été la plus durement touchée et peine toujours à reprendre ses activités normales.

Les bénéfices Air France pour le 3 trimestre 2024 seront sans doute moins bons que prévus malgré une belle dynamique de croissance d’activité.