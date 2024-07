Forte demande de personnel aéronautique

Partages

Au cours des 20 prochaines années, Boeing prévoit une demande importante et continue de personnel aéronautique à mesure que la flotte mondiale d’avions commerciaux continue de croître. Les perspectives des pilotes et techniciens (PTO) de l’entreprise pour 2024 montrent que l’industrie aura besoin de près de 2,4 millions de nouveaux professionnels pour soutenir la flotte commerciale en pleine croissance et répondre à l’augmentation à long terme du transport aérien.

Selon le dernier PTO, les compagnies aériennes auront besoin du nouveau personnel suivant jusqu’en 2043 pour soutenir la flotte commerciale mondiale :

674 000 pilotes

716 000 techniciens de maintenance

980 000 hôtesses de l’air et stewards.

Chris Broom, vice-président des solutions de formation commerciale chez Boeing Global Services, a déclaré :

Sous l’effet d’un trafic aérien dépassant les niveaux d’avant la pandémie, de l’attrition du personnel et de la croissance de la flotte commerciale, la demande de personnel aéronautique continue d’augmenter. Nous nous efforçons d’être un partenaire fiable et innovant dans le cycle de vie de la formation aéronautique. Nos offres s’appuient sur des programmes de formation et d’évaluation basés sur les compétences pour garantir une formation aéronautique de haute qualité dès les écoles de pilotage et les opérations commerciales, tout en contribuant à améliorer la sécurité aérienne grâce à des solutions de formation immersives et virtuelles.

Jusqu’en 2043, les projets du PTO pour la demande en personnel aéronautique :

La demande de nouveaux personnels repose essentiellement sur les avions monocouloirs, sauf en Afrique et au Moyen-Orient où la demande d’avions gros-porteurs est en tête.

L’Eurasie, la Chine et l’Amérique du Nord stimulent la demande pour plus de la moitié du nouveau personnel de l’industrie.

L’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique sont les régions où la croissance du personnel est la plus rapide, la demande en personnel devant plus que tripler sur 20 ans.

Les deux tiers du nouveau personnel s’occuperont du remplacement en raison de l’attrition, tandis qu’un tiers soutiendra la croissance de la flotte commerciale.

Région Nouveaux pilotes Nouveaux Techniciens Nouveaux PNC Global 674000 716000 980 Afrique 23000 25000 28000 Chine 130000 137000 163000 Eurasie 155000 167000 240000 Amérique latine 39000 42000 54000 Moyen Orient 68000 63000 104000 Amérique du Nord 123000 123000 184000 Asie Nord Est 25000 30000 43000 Océanie 11000 12000 187000 Asie du Sud 40000 40000 49000 Asir du Sud Est 60000 77000 97000

