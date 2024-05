Air France et hiver 2024 – 2025

Partages

Air France a lancé de nouvelles routes internationales vers le Brésil, les Maldives et la Suède pour l’hiver 2024 – 2025. Dans le cadre de la même expansion, la compagnie aérienne a étendu ses services hivernaux aux États-Unis jusqu’à Phoenix, en Arizona, et à Denver, au Colorado.

Air France, une sélection élargie de destinations pour l’hiver 2024 – 2025

Bien que l’hiver soit encore loin, la compagnie Air France planifie déjà son calendrier pour la saison hiver 2024 – 2025. Air France a lancé une nouvelle liaison long-courrier entre l’aéroport international de Paris Charles de Gaulle et Salvador. Cet itinéraire constitue la cinquième destination au Brésil après Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza et Bélem.

Les vols d’Air France vers Salvador débuteront le 28 octobre 2024, avec trois vols hebdomadaires les lundis, jeudis et dimanches. La compagnie aérienne déploiera sa flotte ses Airbus A350-900 pour cette route. Ces gros-porteurs peuvent accueillir 324 passagers dans une configuration de cabine à trois classes. A noter que d’ici 2024, Air France assurera jusqu’à 30 vols par semaine à destination et en provenance du Brésil.

En plus de la route brésilienne, Air France a lancé une nouvelle route saisonnière vers Malé aux Maldives pour l’hiver 2024 – 2025. À partir du 20 décembre 2024, la compagnie aérienne proposera jusqu’à deux vols hebdomadaires les vendredis et dimanches. La compagnie aérienne française cessera ses opérations sur cette liaison entre CDG et l’aéroport international Velana de Malé le 5 janvier 2025. Les vols seront opérés sur des Airbus A350-900 équipés pour accueillir 292 passagers.

En complément, la compagnie aérienne introduira sa cinquième destination entre CDG et Kiruna, l’aéroport le plus septentrional de Suède. La compagnie aérienne proposera un vol hebdomadaire le samedi à partir du 21 décembre 2024. Les vols seront opérés en Airbus A319. A noter qu’il s’agit de la cinquième destination d’Air France en Laponie après Rovaniemi (Finlande), Kittilä (Finlande), Tromsø (Norvège) et Narvik Lofoten (Norvège).

Services hivernaux étendus à travers les États-Unis

Tout au long de la saison hivernale 2024-2025, Air France étendra sa desserte à Denver, au Colorado. Elle fera de même vers Phoenix, en Arizona, en proposant trois vols par semaine vers chaque ville. Tous les vols partiront de l’aéroport de Paris CDG.

Auparavant, le service vers l’aéroport international de Denver n’était disponible qu’en été. La nouvelle route vers l’aéroport international Phoenix Sky Route Harbor, dont le lancement est prévu le 23 mai, sera une première pour l’été 2024.

La flotte de Boeing 787 Dreamliners de la compagnie aérienne devrait être déployée sur les liaisons vers l’aéroport de Phoenix. Ils assureront les vols trois jours par semaine pendant la saison estivale les mardis, jeudis et samedis.