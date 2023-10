Partages

Un pilote sur Boeing 777 d’Air France est décédé après avoir chuté d’une falaise lors d’une ascension du mont Whitney. Ce n’est hélas pas la première fois que des pilotes Air France décèdent en pratiquant leur passion…

Tom Gerbier, habitant à Fontenay-sous-Bois dans le 94, est parti mardi pour une randonnée d’une journée sur le plus haut sommet de Californie selon le National Park Service et Inyo County Search and Rescue. Après qu’il ne se soit pas présenté mercredi pour son vol de retour vers Paris CDG, une vaste opération de recherche a été mise en place.

Son corps a été retrouvé tôt jeudi au pied d’une falaise dans une zone connue sous le nom de Notch. Il a fait une chute d’environ 300 mètres.

Tom Gerbier souhaitait gravir le mont Whitney mardi via le sentier North Fork of Lone Pine Creek et un itinéraire connu sous le nom de Mountaineer’s Route. La route est un aller-retour de d’un peu moins de 15 kilomètres qui mène au versant est de la montagne par un terrain escarpé. Il s’agit du deuxième chemin le plus populaire menant au pic Whitney.

Les recherches ont permis de retrouver le corps du pilote Air France décédé

Après que les recherches aériennes n’aient donné aucun résultat, les équipes de recherche sont montées vers le sommet jeudi matin où “elles ont remarqué des indices selon lesquels un randonneur aurait pu tomber d’une falaise” dans la zone de Notch.

Le groupe de recherche et de sauvetage Inyo a déclaré qu’un autre randonneur français avait vu une pièce d’équipement abandonnée dans la zone de Notch, là où la route des alpinistes rencontre la face nord exposée du Whitney. Les chercheurs ont ensuite « fait une randonnée jusqu’à la face nord » et ont trouvé des objets « qui correspondaient à la description de l’équipement de Tom Gerbier, plus loin sur la face nord ».

Un hélicoptère du National Park Service a été appelé sur place et a « localisé un randonneur immobile » qui était tombé d’environ 300 mètres, avec des vêtements correspondant à la description de l’homme disparu.

Jeudi soir, son corps a été récupéré par hélicoptère et emmené au bureau du shérif du comté de Tulare pour confirmation d’identité. Il s’agit du deuxième décès cette année dans les parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon, selon le service des parcs nationaux.

“Tom Gerbier a été décrit comme un alpiniste expérimenté et un coureur d’ultra doté de l’équipement et de la capacité nécessaires pour parcourir le parcours prévu”, selon le groupe de recherche et de sauvetage.

Dans un communiqué, Air France a déclaré « avoir le regret de confirmer le décès accidentel d’un de ses pilotes, survenu le 20 octobre 2023 alors qu’il était en escale à Los Angeles. L’entreprise présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Inyo Search and Rescue a présenté ses sincères condoléances et sympathies à la famille de Tom Gerbier, à ses amis et à ses collègues d’Air France. Beaucoup ont contribué aux efforts de recherche en fournissant des descriptions d’équipements et autres informations selon Inyo.

Le groupe a également rappelé les enjeux de la Route de l’Alpiniste, qu’il décrit comme « un objectif technique d’escalade nécessitant des compétences et du matériel d’alpinisme de haut niveau ».

“Il ne s’agit pas d’une randonnée et cela a fait plusieurs morts ces dernières années”, a écrit le groupe.

À environ 4 500 mètres, le mont Whitney est la plus haute montagne des États-Unis contigus.

Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.