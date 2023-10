Ryanair et SAF

Ryanair a accru ses engagements en matière de développement durable en annonçant l’achat de 500 tonnes de carburant d’aviation durable (SAF). La compagnie irlandaise à bas prix s’est associée à la société pétrochimique autrichienne OMV pour rendre cet accord possible. Ryanair devrait économiser suffisamment de dioxyde de carbone grâce à l’utilisation du carburant pour compenser 100 vols de Vienne à Dublin.

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui par Ryanair, la compagnie aérienne a confirmé que ce lot de SAF réduirait à lui seul ses émissions de dioxyde de carbone de plus de 1 250 tonnes, ce qui représente une compensation considérable. Ce n’est pas la première fois qu’elle s’associe à OMV, puisqu’elle a également signé un protocole d’accord avec l’entreprise l’année dernière. Martijn van Koten d’OMV a déclaré :

Nous construisons une activité de croissance pour le SAF afin de soutenir le parcours de l’industrie vers un avenir plus durable. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Ryanair qui permet aux deux sociétés de tirer parti de leur expertise dans la promotion de l’utilisation de SAF. Cela facilite la transition vers l’application de formes d’énergie plus durables et contribue à réduire l’impact climatique de l’aviation.

Le protocole d’accord susmentionné a permis à OMV de réserver 160 000 tonnes métriques de SAF dont Ryanair aura un accès exclusif à l’achat jusqu’en 2030. Inutile de dire que cela donne à la compagnie aérienne la possibilité de compenser les émissions de dioxyde de carbone d’un grand nombre de ses vols au départ de l’aéroport international de Vienne.

Selon Ryanair, OMV a « l’ambition de devenir un leader régional dans la fourniture de SAF ». Son partenariat avec le transporteur jouera un rôle clé dans l’établissement de sa présence sur le marché, d’autant plus qu’il travaille avec la compagnie aérienne dans plusieurs pays. En effet, comme le note Steven Fitzgerald, responsable du développement durable chez Ryanair :

Le SAF joue un rôle clé dans notre stratégie de décarbonation Pathway to Net Zero dans laquelle nous nous sommes engagés à accroître notre utilisation de SAF au cours des années à venir. OMV est un partenaire clé pour Ryanair en Autriche, en Allemagne et en Roumanie et nous sommes impatients de développer ce partenariat en tant que plus grand groupe aérien d’Europe.

Steven Fitzgerald