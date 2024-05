Ryanair et bénéfice en 2024

Partages

Ryanair a annoncé un bénéfice annuel record de 1,92 milliard d’euros pour 2024, en hausse de 34 pour cent par rapport à l’année précédente.

La compagnie à bas prix a transporté 183,7 millions de passagers au cours de l’année jusqu’en mars 2024. De plus, elle a déclaré qu’elle s’attend à ce que ce chiffre augmente entre 198 et 200 millions pour l’exercice 2025.

Il a toutefois été souligné que cette croissance dépendrait du retour des livraisons de Boeing aux niveaux contractuels avant la fin de l’année.

Ryanair espère porter sa flotte de Boeing 737 Max à 158 appareils d’ici fin juillet, mais a déclaré qu’il lui manquerait encore 23 appareils par rapport aux livraisons contractuelles.

La compagnie aérienne prendra livraison à terme 210 unités de ce qu’elle appelle son avion « Gamechanger ». Ryanair dispose également 150 737 Max 10 en commande, les livraisons devant commencer à partir de 2027.

Ryanair a déclaré qu’elle exploiterait cette année son plus important programme pour l’été 2024. La compagnie aérienne proposera plus de 200 routes et cinq nouvelles bases. Cela se fera alors que Ryanair a été contrainte de réduire son programme été plus tôt cette année en raison des retards de livraison de Boeing.

Par ailleurs, le groupe a annoncé que l’ancienne ministre britannique de l’Intérieur, Amber Rudd, rejoindrait son conseil d’administration en tant que directrice non exécutive à partir du 1er juillet.

Commentant les résultats, le PDG du groupe Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré :

Nous nous attendons à ce que la consolidation des compagnies aériennes européennes se poursuive, avec la progression du rachat d’ITA et d’Air Europa et ensuite la vente de TAP. Ceci, ajouté aux immobilisations au sol de la flotte d’Airbus A320 et à l’important retard de livraisons d’avions Boeing, est susceptible de limiter la croissance de la capacité en Europe pendant quelques années. Ces contraintes de capacité, combinées à notre avantage significatif en matière de coûts (y compris des économies de 450 millions d’euros sur la couverture du carburant pour l’exercice 2025), à un bilan solide, à des commandes d’avions à bas prix et à une résilience de pointe du secteur, soutiendront une décennie de croissance rentable pour Ryanair alors que nous atteindrons 300 millions de passagers d’ici l’exercice 2034. Michael O’Leary

Ryanair a encore fait une belle année 2024 avec un bénéfice record et les perspectives restent, une fois de plus, très prometteuses…