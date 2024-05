Partages

Un passager est décédé et 71 personnes ont été blessées lorsque leur vol Singapore Airlines reliant Londres à Singapour a rencontré de graves turbulences hier. Les passagers et l’équipage dans la cabine ont été projeté et l’avion à effectuer un atterrissage d’urgence à Bangkok. Cela est rare mais les turbulences ont fait un mort dans cet évènement.

Le Boeing 777-300ER était en vol depuis environ 10 heures lorsqu’il a rencontré des turbulences au-dessus du bassin de l’Irrawaddy au Myanmar.

Publicités

Andrew Davies, un passager à bord du vol SQ321 qui se rendait en Nouvelle-Zélande pour affaires, a déclaré que le vol avait été « parfaitement normal » jusqu’à ce que le signal ceinture de sécurité s’allume et quelques secondes plus tard, « l’enfer s’est déchaîné ».

Andrew Davies a poursuivi :

L’avion est tomber. Cela n’a probablement duré que quelques secondes, mais je me souviens très bien d’avoir vu des chaussures, des iPad, des iPhone, des coussins, des couvertures, des couverts, des assiettes et des tasses voler dans les airs et s’écraser au plafond. Andrew Davies

Davies a déclaré avoir réalisé la « gravité » des turbulences lorsqu’il s’est retourné, décrivant plusieurs passagers avec des entailles à la tête, dont un avec « du sang coulant sur son visage » et un passager âgé en « choc grave ».

Des vidéos et des images de l’intérieur de l’avion ont montré l’étendue des dégâts, avec des compartiments supérieurs brisés et des masques à oxygène de secours suspendus au plafond. Une photo d’un galley montrait une section du plafond ouverte avec des parties de l’avion pendantes. Des plateaux, des récipients, des bouteilles en plastique et des pots de boissons chaudes éparpillés sur le sol.

Un Britannique de 73 ans est mort lors de ces turbulences des suites d’une maladie cardiaque présumée a déclaré mardi le directeur général de l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, Kittipong Kittikachorn, ajoutant que le processus d’autopsie était toujours en cours.

L’homme a ensuite été identifié comme étant Geoff Kitchen, décrit comme «un gentleman doté de la plus grande honnêteté et intégrité » par le Thornbury Musical Theatre Group, un établissement où il a travaillé pendant plus de 35 ans.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu’il soutenait la famille d’un passager britannique mort suite aux turbulences sur un vol de Singapore Airlines.

Andrew Davies a déclaré : :

Beaucoup de gens avaient besoin d’aide, mais nous nous sommes occupés de cet homme et je l’ai aidé à le porter, à le sortir du siège et nous l’avons allongé sur le sol pour qu’un professionnel de la santé puisse lui administrer les premiers soins. Andrew Davies

L’hôpital Samitivej Srinakarin de Bangkok, qui a accueilli les passagers blessés, a déclaré qu’au moins 71 personnes avaient été blessées, dont six grièvement. Parmi les blessés figurent des citoyens de Malaisie, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne, des États-Unis et d’Irlande.

Le vol, transportant 211 passagers et 18 membres d’équipage, avait quitté l’aéroport d’Heathrow de Londres vers 22h30 heure locale. Il était à destination de l’aéroport Changi de Singapour, mais l’avion a été dérouté vers Bangkok où il a atterri à 15h45, heure locale, selon la compagnie aérienne.

Kittikachorn a déclaré qu’après l’atterrissage à Bangkok, près de 200 voyageurs attendaient de reprendre leur vol vers leur destination. Un avion de Singapore Airlines transportant 131 des 211 passagers a ensuite quitté Bangkok pour Singapour.

Le PDG de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, a déclaré dans un communiqué que la compagnie aérienne « fournit toute l’assistance et le soutien possibles » aux passagers et à leurs familles.

Goh Choon Phong a indiqué :

Au nom de Singapore Airlines, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches du passager décédé. Nous nous excusons également profondément pour le traumatisme vécu par tous les passagers et membres d’équipage de ce vol. Goh Choon Phong

Le ministère des Transports de Singapour a déclaré dans un communiqué qu’il enquêtait sur la situation impliquant le vol SQ321 et que le National Transportation Safety Board des États-Unis envoyait du personnel à Singapour pour aider à soutenir l’enquête.

Les turbulences font un mort, l’avion a probablement rencontré des orages

Un communiqué de la compagnie aérienne indique que l’avion “a rencontré des turbulences extrêmes et soudaines au-dessus du bassin de l’Irrawaddy [une rivière au Myanmar] à 37 000 pieds, environ 10 heures après le départ”.

Les données de suivi montrent que le vol a soudainement plongé puis grimpé rapidement de quelques centaines de pieds avant de plonger et de remonter à nouveau pour finalement se stabiliser à son altitude de croisière. L’ensemble de la perturbation a duré environ 90 secondes.

Le vol change de cap environ 14 minutes plus tard. La compagnie aérienne a déclaré : « Le pilote a déclaré une urgence médicale et a dérouté l’avion vers Bangkok. »

Partages