Transavia en Algérie cet été 2025

Transavia France, compagnie aérienne low-cost du groupe Air France – KLM sera bien présente en Afrique du Nord, en particulier en Algérie, avec de nombreuses lignes pour cet été 2025.

Cet été Transavia France reliera plusieurs villes françaises à l’Algérie pour répondre à une demande forte. Alger et Oran seront desservies depuis plusieurs villes françaises. Les vols partiront de Marseille, Nice et Toulouse. Évidemment il y a aussi les nombreux vols au départ de Paris.

La compagnie aérienne a indiqué qu’elle ajustera les fréquences en fonction de la demande pendant la saison été 2025.

A l’heure actuelle l’offre de vols de Transavia vers l’Algérie depuis la province pour l’été 2025 est la suivante :

Toulouse – Alger avec 2 vols par semaine

Marseille – Alger avec 1 vol par jour

Nice – Alger avec 1 vol par semaine

Toulouse – Oran avec 3 vols par semaine

La compagnie aérienne Transavia France poursuit le développement de son réseau pour l’été 2025. En plus de vols vers l’Algérie, la lowcost française va également ouvrir de nouvelles routes vers l’Europe de l’Est. Il sera possible de rejoindre les villes de Chisinau en Moldavie et Sofia en Bulgarie.