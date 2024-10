Air France et l’Afrique du Sud en 2024

Partages

La compagnie aérienne Air France a inauguré en octobre 2024 une exposition qui retrace l’histoire de la compagnie aérienne à Johannesburg en Afrique du Sud.

Air France souhaite mettre en avant et célébrer les 71 ans de liaison aérienne entre Paris et Johannesburg.

Wilson Tauro, Country Manager pour l’Afrique australe chez Air France-KLM, a déclaré :

Depuis 1953, Air France rend les échanges culturels entre Johannesburg et Paris aussi fluides qu’un Bordeaux parfaitement vieilli. L’exposition célèbre la riche histoire d’Air France et de l’Afrique du Sud. Cela comprend les innovations technologiques, les avions emblématiques, la cuisine de classe mondiale et les collaborations avec des designers.

L’exposition intitulée « Decades of Connection » met en avant ce qui a fait cette ligne depuis plus de 70 ans. On peut y voir des uniformes de plusieurs époques, des photographies, des affiches publicitaires ainsi que différents objets de bord célèbres.

Cette exposition est visible jusqu’au 29 novembre 2025.

Air France retourne au Cap en Afrique du Sud cet hiver 2024

La compagnie aérienne Air France a repris sa liaison saisonnière entre Paris et le Cap.

Le premier vol a eu lieu le 7 octobre. Air France effectuera cette liaison vers l’Afrique du Sud 3 fois par semaine. Elle passera à 4 par semaine en novembre 2024.

Wilson Tauro, Country Manager Afrique australe chez Air France-KLM, a commenté cette reprise.

Nous sommes ravis de relancer notre service saisonnier Paris-Le Cap, offrant aux voyageurs sud-africains davantage de flexibilité et de commodité, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année. La liaison directe entre Le Cap et Paris améliore non seulement les possibilités de voyage, mais renforce également le lien entre l’Afrique du Sud et la France, permettant aux voyageurs de découvrir le meilleur de ce que les deux pays ont à offrir.