Air France et l’Afrique du Sud

Partages

Depuis son vol inaugural en 1953, Air France a joué un rôle central dans la promotion des voyages internationaux entre la France et l’Afrique du Sud.

Aujourd’hui, Air France opère des vols directs quotidiens entre les deux villes avec ses Boeing 777-300ER.

Publicités

Wilson Tauro, responsable pays Afrique australe pour Air France-KLM., a indiqué :

Johannesburg reste une destination importante dans le vaste réseau de villes d’Air France à travers le monde. Cette année, nous sommes ravis de célébrer 70 ans de vols directs entre les deux villes. C’est un itinéraire qui reste incroyablement populaire auprès des voyageurs français et sud-africains. Cette étape importante reflète notre engagement à fournir un service exceptionnel et témoigne de la confiance et de la loyauté durables de nos passagers. Nous sommes impatients de relier Paris et Johannesburg pour les décennies à venir. Wilson Tauro

Air France reste engagée à relier Paris et Johannesburg. La compagnie aérienne a continuellement investi pour que cela se fasse le plus confortablement et le plus rapidement possible.

En effet, Air France a également été l’une des seules compagnies aériennes à opérer des vols de rapatriement pendant la pandémie de coronavirus Covid-19. En collaboration avec la compagnie aérienne sœur KLM, elles ont effectué 97 vols de rapatriement vers Paris et Amsterdam depuis Johannesburg et Cape Town, ramenant 18 934 passagers chez eux.

Capacité élargie de la Coupe du monde de rugby

Cette année, la Coupe du monde de rugby se déroulera en France. Elle a naturellement suscité un grand intérêt de la part des supporters sud-africains qui espèrent voir leur pays défendre son titre en direct. Dans le cadre de l’engagement d’Air France en matière de connexion avec l’Afrique du Sud, la compagnie aérienne a annoncé qu’elle augmenterait sa fréquence de sept à 10 vols entre Johannesburg et Paris par semaine pendant le tournoi pour répondre à cette demande.

Wilson Tauro, responsable pays Afrique australe pour Air France-KLM, a commenté :

La Coupe du monde de rugby est un événement sportif majeur et très attendu dans le monde, d’autant plus pour l’Afrique du Sud en tant que championne en titre, nous nous attendions donc naturellement à ce que la demande augmente pendant cette période. Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter trois vols supplémentaires par semaine à nos vols quotidiens actuels entre Johannesburg et Paris pour répondre à la demande. Les vols supplémentaires fonctionnent bien et nous sommes impatients d’accueillir tous les fans de rugby sud-africains à bord. Wilson Tauro

Air France en Afrique du Sud, une histoire riche et passionnante

Air France, sous l’Union de Transports Aériens, a d’abord volé de Paris à Johannesburg en 1953 sur un avion Douglas DC-4 qui ne transportait que 64 passagers. Se trouvant à plus de 8 7000 km, l’avion a dû s’arrêter et faire le plein à Tripoli, Kano, Brazzaville et Livingstone lors de son voyage bimensuel avant d’atterrir à Johannesburg.

Le voyage a duré deux jours et cinq heures. En janvier 1954, en raison de la demande croissante, le vol a doublé de fréquence. Le service est passé à des vols hebdomadaires entre les pays.

En 1964, le vol opéré sur un avion Douglas DC-8, est raccourci à une seule escale à Brazzaville. Le DC-8 a transporté 249 passagers et a effectué son voyage en seulement 11 heures et 17 minutes. C’est une amélioration considérable du temps de trajet pour les passagers visitant Johannesburg.

En 1983, la compagnie aérienne a opéré le vol sur un Boeing 747-200. Cela permis aux passagers de se rendre directement à Johannesburg pour la toute première fois sans un seul arrêt pour faire le plein. Cela a permis aux 271 passagers à bord de rejoindre Johannesburg en seulement 10 heures et 30 minutes. Avec l’augmentation de la demande, le service a été porté à trois vols par semaine.

Une série de mises à niveau importantes des avions ont été introduites sur la route dans les années suivantes portant le nombre total de passagers à 516 jusqu’en 2023 sur le populaire A380. L’Airbus A380 d’Air France à Johannesburg en Afrique du Sud est devenu le premier A380 à voler entre l’Europe et l’Afrique et a assuré la liaison jusqu’en 2023, date à laquelle le Boeing 777-300ER a été introduit.