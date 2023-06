Partages

Ryanair a licencié son chef pilote. Cela fait suite à une enquête qui a identifié « un schéma de comportements inappropriés répétés » envers un certain nombre de femmes pilotes juniors.

Le directeur des ressources humaines, Darrell Hughes a adressé une la note de service datée du 14 juin au personnel. Il indique le chef pilote nommé au poste en 2020, a vu son emploi résilié avec effet immédiat mardi soir. La note ne mentionne pas le nom d’Aidan Murray.

Publicités

Aidan Murray est répertorié comme chef pilote de Ryanair dans son rapport annuel 2021. Une recherche Google pour Murray vous amène à une page LinkedIn qui n’existe plus. Une page sous Aidan M répertorie un emploi en tant que chef adjoint des opérations pilote chez Ryanair.

Des médias ont nommé Murray comme sujet de la note de service sans qu’il soit nommément cité dans cette dernière.

Ryanair ne communique pas

Un porte-parole de Ryanair, la plus grande compagnie aérienne européenne en nombre de passagers, a déclaré qu’il ne commentait pas les questions relatives aux employés.

L’IALPA a déclaré dans un communiqué qu’elle était au courant des reportages des médias concernant le chef pilote de Ryanair. Elle indique être en train de communiquer avec ses adhérents au sein de la compagnie aérienne.

La note de service de la société, rapportée pour la première fois par la publication irlandaise The Currency a déclaré que la décision de Ryanair de licencier son chef pilote « fait suite à une enquête de ces derniers jours qui a identifié un schéma de comportement répété inapproprié et inacceptable envers un certain nombre de femmes pilotes juniors ». The Currency n’a pas nommé le pilote dans son rapport.

Le comportement était en violation de la « politique anti-harcèlement » de Ryanair, selon le mémo.

Atlantic Flight Training Academy en Irlande et Bartolini Air en Pologne, qui organisent toutes deux des programmes de formation pour les cadets juniors de Ryanair, ont refusé de commenter.