Transavia a utilisé des stagiaires comme PNC sur les vols

La compagnie aérienne à bas prix Transavia a placé des stagiaires dans des postes de PNC où ils étaient essentiellement des employés à part entière, a conclu l’inspection du travail après une enquête. Des dizaines d’étudiants ont travaillé sur des vols en tant que PNC pendant une période prolongée tout en ne recevant qu’une faible indemnité de stage.

L’inspection du travail n’a initialement pas révélé quelle compagnie aérienne faisait l’objet de l’allégation. Cependant, un porte-parole de Transavia a confirmé que la compagnie aérienne néerlandaise à bas prix était au centre de l’attention.

Il s’agit de stagiaires qui ont été embauchés pour un stage PNC par Transavia de février à juin l’an dernier. Ils avaient les mêmes tâches et responsabilités qu’un PNC et avaient les mêmes horaires de travail. L’inspection du travail a donc établi qu’il existait une relation de travail et que les étudiants étaient sous-payés. Cela constitue une violation de la loi sur le salaire minimum et l’indemnité minimale de vacances.

L’année dernière, l’Inspection du travail a lancé une enquête après que plusieurs rapports ont été déposés au sujet de Transavia Holland. Il s’est avéré qu’un total de soixante étudiants de cinq établissements d’enseignement professionnel différents étaient impliqués dans l’affaire. Le stage de ces étudiants aurait dû être dédié à la formation et à l’éducation. Cependant, en réalité, le stage visait principalement à travailler et non à apprendre, a précisé l’inspection du travail.

L’entreprise recevra bientôt un rapport officiel de l’Inspection qui peut inclure des détails sur une amende ou d’autres sanctions. En outre, l’entreprise a récemment reçu une lettre l’informant qu’elle est tenue de verser aux employés concernés les arriérés de salaire qui leur sont dus dans un délai de quatre semaines. Cela concerne à la fois les salaires et les indemnités de vacances. Transavia a promis d’effectuer ce paiement, mais n’a pas divulgué le montant total dû.

Transavia ne souhaite pas en parler

Air France – KLM, dont Transavia Holland est une filiale, a déclaré :

En prévision du rapport sur l’enquête, l’Inspection du travail a indiqué dans des conversations avec Transavia que notre encadrement d’un groupe de stagiaires cabine à l’été 2022 s’est déroulé différemment de ce que nous avions prévu. Nous le regrettons profondément. Air France – KLM

Un porte-parole de la compagnie aérienne a refusé de commenter davantage sur ce dossier.

Transavia a déclaré qu’il est important de permettre aux étudiants d’acquérir une expérience pratique grâce à des stages en cabine.

Ces stages ont été conçus en consultation avec les écoles et nous avons fait des ajustements l’année dernière en fonction des discussions avec les stagiaires et les écoles. Transavia Holland

