Norse Atlantic, chiffres en hausses

Norse Atlantic Airways a transporté 58.680 passagers et enregistré un coefficient de remplissage moyen de 73% en mai 2023, des chiffres en hausses. C’est le troisième mois consécutif de hausses. La compagnie aérienne a souligné sa période de croissance et s’est dit prêt à améliorer ses opérations pendant la saison estivale.

Ce chiffre représente une augmentation de six points de pourcentage par rapport à avril. Au total, 243 vols ont été effectués au cours du mois, 80 % d’entre eux étant arrivés à l’heure. Ce fut le meilleur mois depuis le début des opérations il y a près d’un an.

L’Atlantique nordique continue de croître

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré :

Nous sommes très heureux d’annoncer que le mois de mai a été notre troisième facteur de remplissage le plus élevé depuis le début des opérations et de voir une augmentation mensuelle pour le troisième mois consécutif. Nous avons travaillé dur pour assurer une opération robuste et un nombre d’équipages suffisant pour fournir une accélération significative de la production pendant les mois d’été et nous sommes impatients d’accueillir à bord un nombre croissant de passagers pendant cette période Bjorn Tore Larsen

Le 14 juin, Norse Atlantic fêtera son premier anniversaire depuis le début des opérations. A propos de ce jalon, le haut dirigeant de la compagnie a salué sa croissance et souligné que la flotte actuellement opérationnelle de quinze avions leur permettra de desservir douze aéroports cet été, dont cinq en Europe et sept aux Etats-Unis. Bjorn Tore Larsen a poursuivi :

Nous restons déterminés à tenir notre promesse de devenir la première compagnie aérienne long-courrier low-cost rentable au monde. Bjorn Tore Larsen

En mai, la compagnie a lancé des vols au départ de Londres-Gatwick vers Orlando et Fort Lauderdale. De plus, à partir du 1er juillet, elle assurera des vols entre l’aéroport de Londres et les villes californiennes de Los Angeles et San Francisco.

De plus, la compagnie aérienne volera de Londres-Gatwick et d’Oslo vers Miami à partir du 18 septembre.

Norse Atlantic voit depuis plusieurs mois des chiffres en hausses qui lui permettent d’envisager sereinement la suite…

