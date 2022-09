Partages

Norse Atlantic a communiqué ses chiffres de l’été 2022. La compagnie aérienne a révélé un coefficient d’occupation moyen des sièges (COM) de 75 % entre juin et août. Il est de 69 % pour août. Au cours de ses trois premiers mois, Elle a transporté plus de 96 000 passagers.

Les trois premiers mois de Norse Atlantic

Norse Atlantic a son premier vol régulier le 14 juin d’Oslo à New York JFK . Depuis, elle s’est fortement développée, désireuse de profiter du pic de demande de l’été. En août, elle a commencé à voler au départ de Londres Gatwick puis au départ de Berlin.

Publicités

Selon OAG, Norse Atlantic a proposé à la vente 129 454 sièges entre juin et août. Lorsqu’il est lié aux COM déclarés par la compagnie aérienne elle a transporté environ 96 479 passagers.

Ces chiffres sont ventilés par mois dans la figure suivante. Elle met en évidence son inévitable saut de capacité en août. C’est le résultat de la multiplication par trois de son réseau de routes, passant de trois à neuf.

Norse Atlantic, les chiffres de l’été 2022

En effet, il y avait 131 % de sièges en plus à vendre en août qu’en juillet. Le nombre de passagers a augmenté d’environ 85 % sur la période. Le trafic n’a pas suivi, mais il n’aurait probablement jamais suivi, surtout avec une nouvelle entreprise. Remarquez que la capacité de septembre est supérieure d’un tiers à celle d’août.

Un regard sur le COM

Le coefficient d’occupation fait partie du casse-tête des performances d’itinéraire. Avec trop de capacité par rapport à la demande, une compagnie aérienne peut réduire les prix pour remplir les vols. Mais cela réduit aussi les revenus passagers par siège-kilomètre disponible. Comme le coût par siège-kilomètre reste inchangé, les marges et les performances diminuent.

Peu de temps après avoir divulgué ses chiffres de l’été 2022, Norse Atlantic a annoncé une grande vente promotionnelle. Elle est principalement conçue pour aider à augmenter les remplissages en hiver. Elle parie sur plus de passagers, ce qui se traduirait par plus de revenus annexes (bagages enregistrés, repas, etc.). Ces revenus sont cruciaux pour augmenter les revenus totaux.

En fonction de la fréquence à laquelle un itinéraire spécifique à un faible COM, une compagnie aérienne peut réduire la capacité des avions opérés où réduire la fréquence. Les deux pourraient contribuer à augmenter le COM, mais auraient en fin de compte d’autres implications sur les coûts (des avions plus petits signifient des coûts siège-mille plus élevés) et sur la compétitivité et la part de marché.

Si un COM trop bas persiste, une route peut être fermée. Ce n’est pas possible si cette route contribue fortement au réseau d’une compagnie aérienne disposant d’un hub alimenté par ladite route. Les avions sont alors redéployés sur une route où les performances sont meilleures.

Que va-t-il se passer cet hiver ?

Norse Atlantic doit consolider ses liaisons existantes et les laisser se développer tout en procédant aux réductions de fréquence nécessaires en fonction des réservations, de la demande hivernale globale et des performances. Pour l’avenir, Norse Atlantic a déclaré que :

Nous serons prudents en ce qui concerne notre programme d’hiver 2022 – 2023 et évaluons en permanence tous les itinéraires, y compris en réduisant potentiellement notre programme en fonction de la demande. Norse Atlantic

Elle avait déjà décidé de ne pas voler Berlin – New York JFK chaque jour cet hiver comme elle l’a fait cet été. Au lieu de cela, Norse Atlantic proposera 3 vols par semaine. La ligne Oslo – Orlando, qui a commencé en juillet, se terminera en octobre.

Est-ce que Dubaï arrive ?

Le commentaire de Norse signifie probablement que certaines routes seront moins souvent empruntées cet hiver, ce qui n’est pas une chose négative. En effet, cela pourrait signifier que des services saisonniers d’hiver sont ajoutés, comme Dubaï, où Norse a obtenu des créneaux horaires.

Partages