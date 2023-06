Cadet Air France 2023

Partages

Air France a lancé une nouvelle campagne de recrutement d’élèves-pilotes. La compagnie aérienne a ouvert les inscriptions. Les personnes intéressées à rejoindre le programme Cadet Air France peuvent déposer leur candidature. Il est précisé que le programme est aussi ouvert aux personnes n’ayant aucune expérience de vol

Dans son communiqué la compagnie aérienne Air France a indiqué :

Publicités

Conçus pour former et lancer la carrière de la prochaine génération de pilotes, les candidats de tous âges et niveaux d’expérience de vol sont encouragés à postuler. Air France

Air France financera la formation des futurs pilotes de ligne

Une fois le processus de sélection terminé les candidats sélectionnés recevront une formation complète entièrement financée par Air France. Cette dernière sera dispensée par les écoles aéronautiques françaises travaillant en collaboration avec la compagnie aérienne.

À l’issue de la phase de formation, les pilotes du programme Cadet Air France seront prêts à effectuer leurs premiers vols sur les avions de la famille Airbus A320 et Airbus A220, ainsi que sur les Boeing 737 et les futurs Airbus A320neo et A321neo de Transavia, filiale d’Air France-KLM.

Les candidats peuvent trouver plus d’informations sur les conditions d’admission et le processus de sélection sur le site officiel de la compagnie aérienne Air France. Ils peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 31 juillet 2023.