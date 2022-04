Partages

Air France embauche après la crise sanitaire provoquée par la pandémie. Cette dernière avait contraint la compagnie nationale française à renvoyer 368 pilotes chez eux en 2020. Cela faisant suite à l’effondrement du nombre de vols avec des avions au sol faute de voyageurs.

Depuis l’automne 2021, Air France a renoué avec le recrutement de pilotes. A l’été, il en aura intégré près de 280. Et il compte en embaucher une centaine d’ici la fin de l’année. Et 200 autres en 2023.

Un changement de rythme surprenant étant donné que la compagnie a perdu environ 3 milliards d’euros en 2021. L’activité se redresse plus vite que prévu il y a un an,. Au point que pour l’été Air France proposera un programme de vols inimaginable il y a encore peu. Il sera égal à environ 90% de ce qui était assuré en 2019. Par ailleurs, Transavia, la compagnie lowcost d’Air France, dispose d’une flotte renforcée (63 appareils en juin contre 40 avant la crise sanitaire) pour laquelle il est nécessaire d’embaucher des pilotes.

Air France embauche et puise dans ses filiales !

Il faut considérer que les nouveaux embauchés ont une rémunération plus modeste que les pilotes en fin de carrière qui sont partis. Air France a également puisé dans sa filiale régionale Hop! pour trouver des pilotes. Ils ont été qualifiés sur Airbus A220 et devraient bientôt faire leur AEL pour être opérationnels cet été. Ce sont 170 pilotes qui ont renoncé à leur ancienneté pour entrer dans la maison mère et en janvier 50 ont fait le grand saut. D’ici l’été, ils seront 110. De plus, Air France a également intégré des cadets pour subvenir à ses besoins.

Air France embauche mais elle ne sera pas la seule. La pénurie de navigant qui a commencé outre atlantique est en train d’arriver en Europe et les recrutements devraient reprendre fortement avec une pénurie de personnels qualifiés disponibles sur le marché.