Ryanair, hausse du trafic passager

Selon un communiqué publié sur le site internet de Ryanair, Ryanair Holdings plc prévoit de déclarer une perte nette pré-exceptionnelle pour l’exercice 2022 (exercice de mars 2021 à mars 2022). La perte est estimée entre 350 millions d’euros et 400 millions d’euros. Précédemment Ryanair avait indiqué que la perte devait être entre 250 millions d’euros et 450 millions d’euros. Cependant, le trafic passager annuel du groupe Ryanair est revenu à plus de 97 millions de passagers. Pour l’exercice 2021 c’était seulement 27,5 millions de passagers. La compagnie aérienne Ryanair est encore en dessous du trafic prépandémique de 149 millions de passagers.

Bilan Ryanair 2022

Selon la déclaration de Ryanair, le bilan de la compagnie aérienne a une cote de crédit BBB (stable) selon les agences de notations S&P et Fitch. La dette nette à la fin de l’année est tombée à 1,5 milliard d’euros contre 2,3 milliards d’euros l’année précédente. Environ 90 % de la flotte d’avions B737 du groupe sont libres.

Couverture carburant

Depuis sa dernière mise à jour du marché, le 31 janvier, Ryanair a augmenté la couverture du carburant pour l’exercice en cours à 80 %. La couverture est constituée d’environ 65 % de swaps à 630 $ et des plafonds de 15 % à 775 $ la tonne. Près de 10 % des besoins en carburant de Ryanair au premier semestre de l’exercice suivant sont couverts à 760 $, selon le communiqué publié par la compagnie aérienne. La prochaine mise à jour du marché du groupe Ryanair sera le 16 mai, lors de la publication de résultats.

Ryanair a une belle hausse du trafic passager pour son exercice 2022 mais les pertes sont encore importantes…