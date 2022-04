Ryanair investit en Pologne à Cracovie

Partages

Ryanair a annoncé son programme de vols le plus important jamais réalisé au départ de Cracovie en Pologne pour l’été 2022. La compagnie aérienne lancera des dizaines de nouvelles routes et basera huit avions dans la ville polonaise.

Ryanair annonce une expansion significative à Cracovie

Les compagnies aériennes du groupe Ryanair exploiteront cet été leur programme le plus important jamais réalisé depuis l’aéroport international Jean-Paul II de Cracovie en Pologne.

Comme à son habitude, Ryanair a annoncé cette nouvelle comme un investissement de 800 millions de dollars. Le chiffre provient de la valeur des avions qui y seront basés.

La compagnie aérienne affirme également que sa base à Cracovie représentera 4 000 emplois localement. 420 d’entre eux sont des postes directs pour les pilotes, le personnel de cabine et la manutention au sol. La société estime que 3 450 autres emplois indirects seront créés à Cracovie.

Le programme pour l’été 2022 de Ryanair à Cracovie comprend :

Une base aérienne de huit Boeing 737

73 lignes, dont dix nouvelles

260 vols hebdomadaires

Les dix nouvelles destinations au départ de Cracovie sont Agadir, Ancône, Berlin, Budapest, Lille, Newcastle, Riga, Stockholm, Turin et Olsztyn-Mazury.

Six des huit avions qui seront basés à Cracovie seront des Boeing B738-8200 « Gamechanger » éco-efficaces. Ryanair les annonce comme ayant 4 % de sièges en plus, consommant 16 % de carburant en moins et émettant 40 % de bruit en moins.

Le total hebdomadaire de 260 vols que les compagnies aériennes du groupe Ryanair effectueront au départ de Cracovie cet été représente une augmentation impressionnante de 40 % par rapport à l’été 2019 prépandémique.

Ce sera un coup de pouce indispensable pour l’industrie touristique de Cracovie. Cela offrira également beaucoup de choix aux Polonais qui souhaitent partir en vacances cet été.

Un partenariat célébré des deux côtés

Ryanair Group est la plus grande compagnie aérienne de Pologne et de Cracovie en particulier. La compagnie aérienne que Ryanair déploie dans cette ville polonaise est Buzz.

Cependant, d’autres compagnies aériennes du groupe Ryanair opèrent également de nombreux à partir de différentes bases.

Par exemple, les départs Ryanair de Cracovie hier comprenaient

Édimbourg avec un Boeing 737 immatriculé en Irlande basé au Royaume-Uni et exploité par Ryanair

Pise avec un Boeing 737 immatriculé à Malte basé en Italie et exploité par Malta Air

Eindhoven avec un Boeing 737 MAX 8-200 immatriculé en Pologne basé à Cracovie et exploité par Buzz

Il y a quelques jours, Londres Stansted était desservie par un Airbus A320 immatriculé à Malte qui est basé au Royaume-Uni et opéré par Lauda Europe

Plus tôt ce mois-ci, Manchester était desservie par un Boeing 737 immatriculé au Royaume-Uni et opéré par Ryanair UK

Célébrant l’occasion, Radoslaw Wloszek, président de l’aéroport de Cracovie, a déclaré :

Après la période difficile de la pandémie, les passagers sont désormais plus susceptibles de voyager avec Ryanair pendant leurs vacances dans des villes ensoleillées et chaudes d’Europe. Nous invitons également tout le monde à Cracovie car le printemps est le moment idéal pour découvrir les charmes de la ville et explorer notre région. En voyant le trafic de passagers à l’aéroport de Cracovie augmenter de semaine en semaine, nous savons avec certitude que la fascination et les joies du voyage aérien ne se sont pas arrêtées ! Radoslaw Wlosz