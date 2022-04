Air Austral, des investisseurs pour un rachat

Partages

Un pool d’investisseurs réunionnais s’est positionné en vue du rachat de la compagnie Air Austral.

Parmi les investisseurs le groupe Deleflie souhaite acquérir, avec d’autres investisseurs, au moins 50% du capital de la compagnie aérienne. La région soutient le projet et Huguette Bello se félicite qu’Air Austral puisse rester une entreprise réunionnaise. Concernant le prix rien n’est officiellement communiqué. On parle d’une fourchette entre 40 et 60 millions d’euros. Un fonds d’investissement est également partant mais a la condition que le mariage Air Austral – Corsair soit célébré. Les employés de la compagnie aérienne ont clairement indiqué leur forte opposition à ce projet.

Du coté du groupe Deleflie on indique que l’offre ne tient que si l’État abandonne les dettes. Ce n’est pas de 200 millions d’euros qu’Air Austral doit à l’Etat. Le sauvetage d’Air Austral pourrait couter aux contribuables plusieurs centaines de millions d’euros si l’Etat accorde l’effacement des dettes.

La région espère que l’État entendra et que les 850 emplois pourront être maintenu sur l’ile.

Si Air Austral a des investisseurs pour un rachat le contribuable français pourrait bien en être de sa poche également.