Grève chez Volotea

Le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a appelé à la grève les salariés de Volotea en France. Il dénonce le fait que la compagnie aérienne espagnole fait partie de celles qui a les pires rémunérations du marché.

L’entreprise a tenté de renverser la grève en recourant à du personnel amené d’Espagne et d’Italie. Cela n’a pas empêché les troubles subis par les clients.

Volotea a utilisé « du personnel étranger pour pallier le manque » de pilotes durant la week-end de Pâques selon le SNPL.

La société a indiqué dans un communiqué que les passagers directement concernés « seront informés par e-mail et SMS en utilisant les coordonnées saisies lors du processus de réservation. » De plus, les passagers concernés par les vols annulés pourront voyager en bus ; dans ce cas, ils doivent se présenter « au comptoir de l’aéroport 2 heures avant l’heure de départ initiale ».

Les passagers peuvent également demander le remboursement du billet ou modifier le vol. Cela dans le cas où les vols continueraient d’être affectés.

Encore des grèves Volotea jusqu’à fin avril

Le syndicat des pilotes a appelé à deux nouvelles journées de grève durant le week-end prochain, les samedi 23 et dimanche 24. Cela coïncide avec le préavis de grève pour une période qui va du 15 au 30 avril.

Le motif de la contestation est « essentiellement salarial ». Il trouve son origine dans la non-prolongation de l’accord de deux ans signé entre la direction et les salariés au début de la crise du covid. Le SNPL a indiqué :

Malgré ces deux dernières années difficiles, principalement dues à la pandémie mondiale, Volotea semble s’être retiré du jeu pour assurer sa croissance et renforcer encore le ‘dumping social’, pour lequel il fait preuve d’un certain savoir-faire. SNPL

N’obtenant pas cet accord, Volotea s’est adressé aux pilotes individuellement par lettre et c’est ce qui a déclenché le conflit.

Le syndicat dénonce « les conditions de précarité que cette situation engendre chez le personnel de Volotea, dont les conditions générales de travail ne cessent de se détériorer, sans parler de l’épuisement physique et mental des salariés, qui menace la sécurité des vols ».

Volotea en France

L’entreprise compte plus de 600 salariés en France et opère dans sept bases : Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nice et Marseille, auxquelles s’est ajoutée Lille depuis le 1er avril.

Selon les données de Cirium, 9 024 vols sont programmés pour la saison estivale. Volotea offrant 1 456 356 sièges, ce qui en fait la cinquième compagnie en France.

Sa base principale est Nantes, avec plus de 1 300 vols proposés et 220 000 sièges. Les principales destinations au départ de la France se concentrent sur les côtes méditerranéennes de l’Italie, de l’Espagne et de la Grèce.

En 2021, la compagnie a remplacé ses Boeing 717 pour compléter une flotte entièrement composée d’Airbus A319 et A320. Avec ces appareils, elle prévoit d’offrir jusqu’à onze millions de sièges en 2022, soit 40 % de plus qu’en 2019.