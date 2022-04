Crash du Boeing 737 China Eastern

Partages

Un rapport préliminaire du régulateur chinois de la sécurité aérienne a résumé ce qui a fonctionné avant le crash du Boeing 737 de China Eastern. Mais il n’a pas spéculé sur ce qui a provoqué le piqué du nez de l’avion.

Les pilotes respectaient les normes chinoises pour piloter un avion commercial. Aucun problème n’a été constaté avec l’avion avant son décollage. Aucune cargaison dangereuse n’avait été chargée à bord. Les communications avec l’avion semblaient normales jusqu’à son plongeon meurtrier.

Un rapport préliminaire publié mercredi par le régulateur chinois de la sécurité aérienne n’a pas réussi à dissiper une grande partie du mystère sur la raison pour laquelle un avion de China Eastern a soudainement piqué du nez le mois dernier et s’est écrasé sur une colline boueuse, tuant les 132 personnes à bord. Le rapport a principalement catalogué ce que l’on savait auparavant sur l’accident.

« L’enquête a révélé que l’équipage de conduite et de cabine à bord, ainsi que le personnel de maintenance et de dédouanement, répondaient aux exigences de qualification », indique le rapport. « Avant qu’il ne s’écarte de l’altitude de croisière, il n’y avait rien d’anormal dans les communications entre l’équipage et le contrôle aérien ou dans les commandes de contrôle. »

Un crash qui demande une enquête longue

Le rapport a également suggéré que l’obtention de plus de preuves à partir des deux enregistreurs de vol de l’avion pourrait prendre un certain temps. « Les deux enregistreurs de l’avion ont été gravement endommagés lors de l’accident », a-t-il déclaré, « et la récupération et l’analyse des données se poursuivent ».En tant que signataire de la Convention relative à l’aviation civile internationale, le régulateur chinois était tenu de produire un rapport préliminaire mercredi, 30 jours après le crash. Mais une déclaration sommaire publiée par le régulateur, l’Administration de l’aviation civile de Chine, n’a avancé aucune théorie pour expliquer pourquoi l’avion, un Boeing 737-800, a soudainement plongé presque à la verticale alors qu’il naviguait à 29 000 pieds et a maintenu cette position à l’exception d’une brève poussée vers le haut environ les deux tiers de la descente vers le sol.

Les jets commerciaux sont conçus pour être naturellement stables d’avant en arrière pendant le vol. Ils ne volent pas presque droit vers le bas à très grande vitesse à moins qu’une force extrême ne soit continuellement appliquée aux stabilisateurs horizontaux de chaque côté de la queue, ont déclaré des experts en aviation dans les jours qui ont suivi l’accident.

Une panne mécanique ou une erreur logicielle peut entraîner un dysfonctionnement des stabilisateurs horizontaux, ou un pilote peut délibérément forcer l’avion à voler presque droit vers le bas. Le rapport n’aborde pas ces possibilités. Mais il mentionnait que des composants clés de la queue avaient été trouvés dans le cratère laissé par l’avion. Les moteurs de l’avion y ont également été retrouvés.

Suicide du pilote China Eastern, une rumeur

Plus tôt ce mois-ci, Wu Shijie, un responsable de la sécurité de l’Administration de l’aviation civile de Chine, a mis en garde contre une pléthore de théories sur l’accident qui s’était propagé en ligne en Chine. Certaines de ces théories ont suggéré le suicide du pilote comme cause du crash du Boeing 737 China Eastern. Les autorités chinoises de l’aviation ont intensifié les contrôles sur le bien-être mental des pilotes ces derniers jours.

Mais M. Wu a déclaré que ces mesures pour les pilotes ne devaient pas être considérées comme un signe que la cause de l’accident avait été identifiée. « Nous ne pouvons toujours pas parvenir à une conclusion sur la cause et la nature » de l’accident, a-t- il déclaré aux journalistes, selon un site officiel d’information sur l’aviation chinoise. La Chine a essayé de faire preuve d’ouverture et de se conformer aux normes internationales. Elle a envoyé les deux boîtes noires au National Transportation Safety Board à Washington pour analyse.

Le NTSB a également envoyé une équipe sur le site de l’accident dans le sud de la Chine. La Chine a autorisé l’équipe à entrer dans le pays sans passer par les trois semaines ou plus de quarantaine. Les enquêteurs en visite ont suivi à la place les exigences de la « bulle de voyage ». Ces normes exigent des tests PCR quotidiens pour Covid-19 et restreignent considérablement les contacts avec les citoyens chinois. Le NTSB a indiqué mercredi que son équipe était rentrée aux États-Unis le 14 avril.