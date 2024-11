Air France en Inde pour l’été 2025

Partages

Les compagnies aériennes Air France et KLM ont annoncé le mardi 5 novembre 2024 une augmentation des vols vers l’Inde pour l’été 2025. Il y aura dorénavant 50 vols par semaine lors de l’été 2025 contre 39 auparavant.

Les 11 vols supplémentaires desserviront Delhi, Mumbai et Bengalore. Cela améliorera la connectivité vers et depuis l’Inde selon le communiqué des compagnies aériennes du groupe Air France – KLM.

Les vols Air France et KLM en Inde pendant l’été 2025

Les vols seront opérés avec des Airbus A350, des Boeing 777 et des Boeing 787 Dreamliner.

Air France et KLM opéreront jusqu’à 50 vols par semaine depuis Amsterdam et Paris CDG depuis vers les trois villes indiennes de Bengalore, Delhi et Mumbai.

Dans le cadre de cette augmentation de son programme, Air France ajoutera un deuxième vol hebdomadaire entre Paris et Delhi. Il sera opéré trois fois par semaine en plus de son service actuel.

Air France a augmentera ses vols hebdomadaires sur la ligne Paris et Mumbai de trois à six entre le 10 décembre 2024 et le 17 février 2025.

Claude Sarre, directeur général d’Air France-KLM dans le sous-continent indien, a indiqué :

L’Inde est un marché crucial pour Air France-KLM. Cette expansion souligne notre engagement envers nos clients indiens. En améliorant la fréquence et la connectivité, nous souhaitons offrir davantage de flexibilité et de choix, en particulier pendant la haute saison hivernale.

La ligne Amsterdam – Mumbai ajoutera un deuxième vol, opérant trois fois par semaine à partir du 14 janvier 2025 jusqu’en mars. Il viendra en plus des trois vols hebdomadaires de KLM sur cette ligne.

KLM va également augmenter ses vols hebdomadaires entre Amsterdam et Bangalore passant de quatre à six vols par semaine.

Avec ses hubs à Amsterdam et à Paris CDG, le groupe Air France – KLM permet aux voyageurs en provenance d’Inde d’accéder à plus de 300 destinations mondiales. Cela garantit de nombreuses options de destinations et une connectivité fluide, selon le communiqué du groupe.