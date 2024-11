Ryanair et bénéfices pour l’été

Partages



Ryanair a annoncé hier, lundi 4 novembre 2025, une baisse de ses bénéfices pour l’été. Cela fait suite à la baisse du prix des billets. Ryanair a été contrainte de réduire ses prévisions de passagers en raison des retards de livraison de Boeing.

La plus grande compagnie aérienne à bas prix d’Europe a annoncé lundi un bénéfice net de 1,79 milliard d’euros pour les six mois à fin septembre. Cela représente une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente. Le directeur général Michael O’Leary a attribué la baisse de 10 % du prix moyen des billets à 52 euros à des facteurs tels que la « pression sur les dépenses des consommateurs ». Il a également mis en avant la décision de plusieurs agences de voyages en ligne de cesser de vendre des vols Ryanair à la fin de 2023. Cela fait suite à des années de tensions et de litiges juridiques.

Ryanair, baisse des tarifs et avions pleins

Les tarifs ont chuté de 15 % au cours du premier trimestre fiscal de la compagnie. Celui-ci s’étend d’avril à juin, et de 7 % au cours du deuxième.

Le bénéfice pour l’été 2024 a baissé suite à la décision de Ryanair de réduire les tarifs. Cette baisse a été faite pour s’assurer que les avions soient remplis. Cela l’a amenée à transporter 115 millions de passagers au cours du premier semestre de son exercice financier, un record.

Ryanair doit également faire face à des retards dans les livraisons de son monocouloir Boeing 737. Le constructeur américain est confronté à des problèmes de production et à une grève des salariés.

La compagnie aérienne a réduit lundi ses prévisions de croissance du nombre de passagers pour son prochain exercice de 215 à 210 millions et a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les neuf appareils restants prévus pour le trimestre en cours soient reportés à l’année prochaine en raison des récentes grèves.