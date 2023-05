Air France – KLM en Inde

Partages

Air France – KLM prévoit de renforcer son partenariat avec la plus grande compagnie aérienne en Inde. Le développement du partenariat avec IndiGo coïncide avec l’annonce par Air India, propriété du groupe Tata, de son intention de lancer des vols vers Amsterdam.

Claude Sarre, directeur général du sous-continent indien chez Air France – KLM, a indiqué :

Nous y travaillons pour voir comment nous pouvons étendre la route internationale d’IndiGo dans le sous-continent. C’est un travail en cours… la demande est forte de toute façon, donc c’est nécessaire. Claude Sarre

En 2022, Air France-KLM et IndiGo ont annoncé avoir mis en place un accord de partage de code. Ce dernier permet à chaque compagnie aérienne de vendre des sièges sur les vols de l’autre. Cela a permis à Air France et KLM d’offrir à leurs passagers l’accès à 30 nouvelles villes indiennes. De son coté IndiGo a obtenu le droit de vendre des sièges sur plus de 300 routes.

Les vols en partage de code permettent à une compagnie aérienne de commercialiser les vols opérés par une autre. L’arrangement permet aux voyageurs d’accéder à un plus large éventail de destinations. Lors de la réservation d’un billet, celui-ci sera émis sous le numéro de vol du transporteur choisi, même si l’opération proprement dite est effectuée par une autre compagnie aérienne.

Claude Sarre a ajouté :

Ce partage de code est très important pour rendre le client plus intéressé et moins effrayé, très important pour développer le marché intérieur. Claude Sarre

Si les plans actuels d’expansion du partage de code devaient fructifier, un passager voyageant d’Amsterdam ou de Paris vers Chennai ou Bengaluru pourrait voyager sur un vol IndiGo plus loin vers un autre pays du sous-continent, comme Colombo au Sri Lanka.

Fait intéressant, le partenariat de partage de code entre Air France – KLM a été signé avec IndiGo lorsque Pieter Elbers était président de KLM. Elbers a rejoint IndiGo en tant que directeur général en septembre 2022 et est depuis considéré comme un stratège clé dans la conduite des plans d’expansion d’IndiGo en Europe.

Pour l’instant, Air France – KLM se concentre sur le renforcement de son partenariat avec IndiGo. Le groupe n’envisage pas d’étendre ses liens avec d’autres compagnies aériennes. Air France – KLM a déjà conclu un accord interligne avec Vistara.

Les perspectives pour l’Inde restent favorables pour Air France – KLM.

Claude Sarre, directeur général du sous-continent indien, a indiqué :

La demande en Inde est énorme depuis l’après-covid. Le PIB est un chiffre clé pour montrer la demande dans les mois et années à venir. Nous savons que nous devons nous adapter pour envoyer plus d’avions en Inde. Claude Sarre

Christiaan van de Koppel, directeur commercial du sous-continent indien chez Air France – KLM, a indiqué de son côté :

KLM et Air France définissent à coup sûr l’Inde comme un marché prioritaire. Le passé l’a montré, et l’avenir le montrera également », a déclaré Christiaan van de Koppel, directeur commercial du sous-continent indien. Christiaan van de Koppel

La compagnie aérienne surveille également la croissance d’Air India puisqu’elle a récemment passé une commande de 470 avions, dont 70 gros-porteurs et 400 avions à fuselage étroit.

« Ce qui est plus intéressant à voir, c’est ce qu’ils font avec les (400) avions moyen-courriers », a déclaré Koppel.

Ce n’est pas la première fois qu’Air France-KLM envisage un partenariat étendu avec une compagnie aérienne indienne. En 2017, le groupe a conclu une joint-venture avec l’ancien transporteur à service complet Jet Airways.