Norse Atlantic inaugure Paris – Los Angeles

Norse Atlantic relie les États-Unis à l’Europe et a ajouté un nouveau vol transatlantique à son réseau entre Paris et Los Angeles. La compagnie aérienne lowcost exploite désormais plusieurs liaisons long-courriers à l’aide de ses Boeing 787 Dreamliners. Norse Atlantic s’attend à une saison estivale chargée dans les mois à venir.

Norse Atlantic, lancement de la ligne Paris – Los Angeles

Le 1er mai, Norse Atlantic Airways a lancé son premier vol entre l’aéroport international de Los Angeles et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Cette liaison a désormais été ajouté à la longue liste de vols américains de la compagnie aérienne alors qu’elle continue d’augmenter son offre transatlantique.

Fidèle à son modèle commercial à faible coût, Norse a proposé des tarifs de départ sur cet itinéraire à 239 $ pour un aller simple (taxes et frais compris) et à 705 $ pour un aller simple sur Norse Premium. Bjorn Tore Larsen, fondateur et PDG de Norse Atlantic, a commenté :

La belle ville de Paris est désormais encore plus accessible depuis Los Angeles grâce aux tarifs avantageux proposés par Norse. Que vous voyagiez pour le travail ou pour le plaisir, nos cabines Premium et Economy offrent une expérience détendue et spacieuse à bord de nos Boeing 787 Dreamliners. Avec jusqu’à six vols par semaine du cœur d’Hollywood vers la Ville de l’Amour, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour découvrir la magie de la capitale française. Bjorn Tore Larsen

Horaire et équipement cabine

La compagnie aérienne exploitera cette liaison quatre fois par semaine, avec des vols au départ de LAX à 21h10 et à destination de Paris à 17h00, heure locale. Le service depuis Paris devrait partir à 16h15 et arriver à Los Angeles à 19h05.

Norse Atlantic exploite une flotte entièrement composée de Boeing 787-9, offrant deux choix de cabines : économique et Norse Premium. Chaque siège comprend une option de divertissement personnelle, et les passagers Norse Premium peuvent profiter d’un espacement de 43 pouces (109cm) et d’une inclinaison de 12 pouces (30cm).

En tant que compagnie aérienne lowcost, Norse Atlantic offre également à ses passagers la flexibilité de choisir et de payer les produits et services qu’ils souhaitent, tels que les tarifs légers ou les tarifs Flextra qui incluent la franchise maximale de bagages, deux services de repas, une expérience améliorée à l’aéroport et à bord, et flexibilité accrue des billets

Réseau en expansion

Norse a ajouté plusieurs vols long-courriers à son réseau depuis le début de ses opérations en 2022. Bon nombre de ses liaisons sont saisonnières, répondant à l’augmentation de la demande pendant les mois d’été. La compagnie aérienne déploie ses avions sur de nombreuses liaisons américano-européennes, comme Oslo-Miami et Paris-New York, entre autres. Elle exploite également des vols Oslo-Bangkok.

Norse détient deux certificats de transporteur aérien, un en Norvège et un au Royaume-Uni, qu’elle utilise pour opérer à partir de l’aéroport de Londres Gatwick. La compagnie aérienne relie Londres à des destinations américaines comme New York, Las Vegas, Orlando et Miami, entre autres, et a récemment annoncé sa première route africaine au départ de Londres vers Cape Town en Afrique du Sud.

La compagnie aérienne n’est cependant pas encore rentable et a déclaré une perte nette de 168,6 millions de dollars en 2023. Une progression par rapport à la perte nette de 175,0 millions de dollars de l’année précédente.