Norse Atlantic a dévoilé sa prochaine route américaine entre Paris CDG et Los Angeles qui devrait démarrer l’été prochain. Cela survient alors que la compagnie aérienne long-courrier à bas prix semble avoir supprimer San Francisco de son réseau. Servi depuis Londres Gatwick, il n’a débuté qu’en juillet 2023.

Norse, nouvelle route américaine au départ de Paris

À partir du 1er mai 2024, Norse desservira Los Angeles quotidiennement sauf mardi en utilisant un Boeing 787-9. Los Angeles est programmée comme suit, avec toutes les heures locales. Il s’agit de la troisième route au départ de CDG New York JFK (lancé le 26 mars 2023) et Miami en hiver qui débutera en décembre 2023.

Paris CDG – Los Angeles : N0311, 16h15-19h05

: N0311, 16h15-19h05 Los Angeles – Paris CDG : N0312, 21h10-17h00

Avec 9 124 km, l’itinéraire est le plus long opéré par Norse Atlantic à ce jour vers les États-Unis. Il dépasse l’actuel Londres Gatwick à Los Angeles. Toutefois, étant donné qu’elle évite l’espace aérien de la Russie et de l’Ukraine, la prochaine liaison Oslo-Bangkok, qui débutera en novembre, sera la plus longue à l’échelle du réseau.

La cinquième compagnie aérienne reliant Paris à Los Angeles

A compter du 6 septembre 2023 cinq compagnies aériennes devraient relier la capitale française à Los Angeles l’été prochain.

L’analyse des horaires à l’aide de Cirium montre que le marché n’a jamais dépassé sept services quotidiens. Cependant, elle comptait cinq compagnies aériennes pas plus tard qu’en 2019, lorsque XL Airways France et Norwegian, aujourd’hui disparues, opéraient.

Les compagnies aériennes à l’été 2024 sont résumées ci-dessous :

Air France : max 26 par semaine depuis CDG ; 777-300ER, A350-900 (certains continuent vers Papeete) Delta : tous les jours depuis CDG ; A350-900 French bee : max tous les jours depuis Orly ; A350-900 Norvégien : six par semaine depuis CDG ; 787-9 Air Tahiti Nui : max cinq par semaine depuis CDG (vers/depuis Papeete) ; 787-9

San Francisco retiré du réseau ?

Bien qu’il n’ait commencé que le 1er juillet 2023, il semble que Norse ait décidé de mettre fin à la liaison Londres Gatwick – San Francisco. Opéré trois fois par semaine, l’itinéraire ne peut plus être réservé après le 28 octobre.

Il s’agit d’un itinéraire saisonnier d’été et il devait cesser pour l’hiver. Mais contrairement à de nombreuses routes de Norse Atlantic il n’est pas possible de réserver pour l’été prochain. Cela suggère qu’il a été supprimé. D’autres offres estivales peuvent être réservées…

