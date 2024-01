Norse Atlantic à Las Vegas

Partages

Selon la documentation sur les créneaux horaires publiée aujourd’hui par l’aéroport de Londres Gatwick, Norse Atlantic Airways pourrait bientôt proposer des vols réguliers vers Las Vegas.

Lancement d’une autre route américaine

Les aéroports fonctionnent sur des systèmes de créneaux horaires, qui sont des autorisations accordées par l’exploitant de l’aéroport à une compagnie aérienne pour atterrir ou décoller à une heure précise, garantissant ainsi des opérations efficaces. Bien que tous les aéroports ne fonctionnent pas avec des créneaux horaires, les plus fréquentés, comme l’aéroport de Londres Gatwick, le font généralement. À mesure que les horaires des compagnies aériennes changent, les approbations de créneaux changent et plusieurs fois par an, Londres Gatwick publie son rapport sur les approbations et les modifications des créneaux.

Publicités

Aujourd’hui, le rapport sur les créneaux alloués pour l’été 2024 (26 mars – 28 octobre) a été publié et contient l’approbation permettant à Norse Atlantic de lancer des vols vers l’aéroport international Harry Reid à Las Vegas. La compagnie low-cost a été lancée en 2021 et a depuis étendu sa flotte à 15 Boeing 787 Dreamliners. Son réseau aux États-Unis s’est étendu à six destinations, Las Vegas est en passe de devenir la septième.

Selon son site Web, Norse dessert New York, Boston, Washington, Miami, Orlando et Los Angeles. Les six destinations sont desservies depuis Londres Gatwick, en plus de certaines depuis Oslo, Berlin et Paris, et d’une route récemment annoncée entre Athènes à New York.

En avril 2024, premier mois complet de la saison été de l’IATA, Norse Atlantic compte 507 vols. Grâce à sa flotte de 15 Boeing 787 Dreamliners, la compagnie low-cost dispose de plus de 171 000 sièges disponibles en avril, vers les États-Unis, l’Asie et les Caraïbes.

Connectivité internationale vers Sin City

Les vols internationaux vers Las Vegas se sont développés à mesure que les compagnies aériennes continuent de se remettre de la pandémie de COVID-19. Il y aura 1 972 vols internationaux à l’aéroport international Harry Reid en avril, opérés par 17 compagnies aériennes.

La compagnie aérienne canadienne à bas prix WestJet détient la plus grande part de marché parmi les compagnies internationales, avec plus de 26 %. Sur les 1 972 vols, 520 sont ceux de WestJet. Air Canada est le deuxième opérateur en importance à LAS, avec 300 vols en avril. Aucune compagnie aérienne américaine ne figure parmi les cinq premières compagnies aériennes en termes de nombre de vols, car aucun des « trois grands » n’a de hub à Las Vegas.

Partages