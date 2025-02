Les dernières informations sur le harcèlement chez Air France

Partages

En 2025, Air France est confrontée à une vague de révélations concernant des cas de harcèlement et d’agressions sexuelles au sein de ses équipes. Une enquête menée par la cellule investigation de Radio France a mis en lumière des témoignages accablants de nombreuses hôtesses de l’air, stewards et même pilotes, dénonçant une culture d’entreprise où les violences sexistes et sexuelles seraient banalisées.

Témoignages et accusations

Des salariées de la compagnie aérienne Air France, dont certaines avec des décennies de service, ont partagé des expériences personnelles choquantes. Mathilde, une hôtesse de l’air depuis plus de vingt ans, a révélé avoir subi des agressions sexuelles par un chef de cabine lors d’un vol. Malgré son signalement, l’affaire a été classée sans suite en interne par Air France, ce qui a conduit Mathilde à porter plainte, une procédure encore en cours d’instruction. Juliette, une autre hôtesse, a également témoigné de harcèlement sexuel par des supérieurs hiérarchiques, avec des signalements qui n’ont mené à aucune action concrète de la part de la direction.

Publicités

Réactions et sanctions

Face à ces accusations de harcèlement, Air France a réagi en affirmant appliquer une politique de « tolérance zéro » envers ces comportements. La compagnie a précisé avoir conduit 18 enquêtes sur des signalements de harcèlement sexuel ou actes sexistes en 2023 et 2024, aboutissant à 11 sanctions disciplinaires, dont trois licenciements. Cependant, des critiques soulignent un manque de transparence et d’efficacité dans la gestion de ces cas.

Harcèlement chez Air France, intervention gouvernementale

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a pris ces révélations très au sérieux, convoquant les dirigeants d’Air France pour obtenir des explications. Cette convocation est prévue pour le mercredi 19 février 2025, marquant ainsi une intervention directe du gouvernement pour s’assurer que des mesures appropriées sont prises.

Impact sur la culture d’entreprise

Les témoignages pointent vers une culture d’entreprise où les pilotes et supérieurs hiérarchiques jouissent d’une certaine immunité de par leur position. Un audit interne de septembre 2024, commandé par le Comité social et économique (CSE) d’Air France, a révélé que près de la moitié des hôtesses et stewards ressentent une gêne face aux pilotes, alimentée par ce que certains appellent un « statut de toute-puissance » encouragé par la direction.

Harcèlement chez Air France, la voix des syndicats

Les syndicats d’Air France, comme le SNPNC et Alter, ont également pris la parole, demandant une réelle indépendance de la cellule anti-harcèlement et une formation plus poussée pour tout le personnel. Ils critiquent la gestion des enquêtes internes et exigent des actions concrètes pour protéger les employés et assurer un environnement de travail sécurisé.

Ces récentes révélations ont mis Air France sous le feu des projecteurs, non seulement pour ses pratiques de gestion mais aussi pour la sécurité et le bien-être de ses employés. L’impact de ces accusations pourrait être profond, allant de la révision des politiques internes à une potentielle réforme culturelle au sein de la compagnie. Il reste à voir comment Air France et ses dirigeants répondront à cette crise de confiance et de comportement, et si des changements durables seront mis en œuvre pour prévenir de tels incidents à l’avenir.