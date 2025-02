Partages

Un avion de la compagnie américaine Delta Airlines, transportant 80 personnes à bord, a été victime d’un grave accident à l’atterrissage à l’aéroport international Pearson de Toronto. L’événement spectaculaire s’est produit hier après-midi, laissant l’appareil retourné sur la piste.

L’avion, un Bombardier CRJ900 opéré par Endeavor Air, venait de Minneapolis, dans l’État américain du Minnesota, lorsqu’il a subi cet accident vers 15h30 heure locale. Selon les informations disponibles, les conditions météorologiques étaient particulièrement rigoureuses, avec des vents violents et des températures glaciales après une tempête de neige qui a déversé plus de 22 cm de neige sur l’aéroport le week-end précédent.

Les autorités ont confirmé qu’il n’y a eu aucun mort, mais l’accident a fait 18 blessés, dont trois dans un état grave. Parmi les blessés se trouvent un enfant, un homme d’une soixantaine d’années et une femme d’une quarantaine d’années, tous hospitalisés avec des blessures critiques. Les autres passagers ont souffert de blessures mineures à modérées. Des équipes d’urgence, incluant trois hélicoptères et deux ambulances de soins intensifs, ont été rapidement déployées sur le site pour gérer la situation.

Accident d’avion à Toronto, des vidéos sur X

Un passager, John Nelson, a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de l’accident d’avion de Toronto où il témoigne de la scène : « Notre avion s’est écrasé. Il est à l’envers. La plupart des gens semblent aller bien. Nous sommes tous en train de descendre ». Les images montrent l’appareil immobilisé à l’envers, avec de la fumée s’échappant de la queue partiellement détruite et au moins une aile endommagée, tandis que les services de secours tentaient d’éteindre les flammes.

L’aéroport de Toronto Pearson avait déjà averti de conditions météorologiques difficiles, prévoyant une journée chargée avec plus de 130 000 voyageurs et environ 1 000 vols. Après l’accident, le trafic aérien a été interrompu pendant quelques heures, mais a repris en fin d’après-midi.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a immédiatement dépêché une équipe d’enquêteurs pour déterminer les causes de l’accident. L’enquête se concentrera notamment sur les conditions de la piste et la météo au moment de l’atterrissage, bien que le chef des pompiers de l’aéroport, Todd Aitken, ait précisé que la piste était sèche et qu’il n’y avait pas de vent de travers au moment de l’incident.

Cet accident d’avion à Toronto fait suite à une série d’incidents aériens en Amérique du Nord ces dernières semaines, ravivant les préoccupations sur la sécurité aérienne dans des conditions météorologiques extrêmes. La ministre canadienne des Transports, Anita Anand, a assuré suivre de près l’évolution de la situation, soulignant que tous les passagers et membres d’équipage avaient été retrouvés.

Les investigations se poursuivent pour comprendre ce qui a mené à cette situation dramatique.