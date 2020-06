Air France, adieu l’Airbus A380

Partages

Aujourd’hui, à 15h50 Air France dira adieu à l’Airbus A380 avec un dernier vol emportant à son bord environ 200 passagers. Ce sera principalement des personnels Air France ayant participé à cette belle aventure qui s’achève précipitamment.

Le retrait de la flotte Air France de l’Airbus A380 était initialement prévu fin 2022 dans le plan mis en place par Ben Smith, PDG du groupe Air France – KLM. Mais la crise du coronavirus a précipité le départ de cet avion car la reprise du secteur long-courrier sera bien moins rapide que celle qui concerne les vols domestiques et moyen-courrier en Europe.

L’A380 est arrivé chez Air France en 2009 et a principalement volé vers les USA, cette destination représente pas moins de la moitié des 40 000 vols effectués par cet avion. New-York représente 18% des vols quand Los Angeles en représente 10%, San Francisco et Washington 9%, Miami 5% et Atlanta 0.5%. Le Mexique et la Chine ont également été des destinations importantes pour l’Airbus A380.

C’est environ 18 000 000 de passagers qui auront volé à bord de cet avion. Le dernier vol commercial de l’Airbus A380 au sein d’Air France a été effectué le 23 mars dernier entre Johannesburg et Paris.

L’Airbus A380 quitte donc le ciel français tout comme les Boeing 747 de Corsair il y a peu. La fin des quadrimoteurs, super jumbo, la fin d’une époque…