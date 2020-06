Corsair dit adieu à son dernier Boeing 747

Partages

Hier, lundi 15 juin 2020, le dernier Boeing 747 immatriculé en France et appartenant à la compagnie aérienne Corsair a quitté l’hexagone pour la Grande Bretagne ou il sera démantelé.

🇫🇷😢 Magnifique water salute pour le dernier départ du Boeing 747 chez Corsair. pic.twitter.com/wi18EbnT4W — air plus news (@airplusnews) June 15, 2020

Le vol SS747 est donc le dernier vol d’un Boeing 747 français. Corsair a exploité ce type d’appareil pendant plus de 30 ans mais, en 2020, cet appareil est considéré comme trop gourmand en kérosène et trop gros par rapport à la demande actuelle qui fait suite à l’épidémie de coronavirus. Il pouvait transporter 521 passagers mais consommait environ 25% de plus.

Ce dernier Boeing 747 de Corsair totalise plus de 102 000 heures de vol et a transporté plus de 7 millions de passagers. Dorénavant Corsair n’exploitera plus que des Airbus dont des Airbus A330-900Néo qui doivent arrivés prochainement.

