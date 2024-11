Crash d’un Boeing 737 de DHL

Partages

Un avion cargo DHL s’est écrasé dans une zone résidentielle près de l’aéroport de Vilnius en Lituanie. Le crash du Boeing 737 DHL a entrainé le décès d’un membre d’équipage. De plus, il a mis le feu à une maison.

Les autorités lituaniennes ont indiqué que les causes de l’accident faisaient l’objet d’une enquête.

Le Boeing 737 avait décollé de Leipzig, en Allemagne. Il s’est écrasé près de l’aéroport de Vilnius vers 5h30 du matin selon le communiqué de l’aéroport.

L’avion a pris feu et a mis le feu à une maison de deux étages selon les pompiers lituaniens présents sur place. La porte-parole des sapeurs-pompiers a précisé que personne n’avait été blessé dans la maison. Elle a ajouté que trois personnes avaient été extraites de l’épave de l’avion et emmenées à l’hôpital.

Une quatrième personne qui se trouvait à bord de l’avion a été tuée dans l’accident.

Le commissaire général de la police lituanienne, Arunas Paulauskas, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’avion était complètement détruit. Il a précisé que la cargaison qu’il transportait était dispersée sur une vaste zone.

De son côté, le chef des services de renseignement lituaniens, Darius Jauniškis, a déclaré que parmi les possibilités étudiées figurait le sabotage, Il a précisé que, pour le moment, il n’y avait aucune preuve de cela.

Selon les informations actuelles, les responsables américains estiment que le crash est un accident et non un sabotage russe.

Les vidéos disponibles actuellement montrent un avion descendant de plus en plus bas avant de disparaître derrière des entrepôts. On aperçoit ensuite une explosion qui illumine le ciel sombre et une colonne de fumée.

Des photos prises plus tard lundi sur les lieux montrent des parties de ce qui semble être le revêtement jaune de l’avion et des paquets en carton éparpillés sur le sol enneigé.

Un porte-parole de la société DHL a confirmé qu’un avion exploité par un transporteur tiers, Swiftair, avait « effectué un atterrissage forcé » près de l’aéroport de Vilnius.

La cause du crash du Boeing 737 DHL est encore inconnue. Une enquête est en cours pour en déterminer les circonstances.