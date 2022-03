Crash Boeing 737, erreur humaine ?

Le 21 mars 2022 le vol MU5735 de China Eastern Airlines a plongé en quelques secondes puis disparu. Les enquêteurs vont devoir trouver pourquoi ce Boeing 737 est tomber alors qu’il était en croisière. Ce crash peut-il être la conséquence d’une erreur humaine, ce ne serait pas le premier…

Tandis que la plupart des accidents d’avion se produisent durant le décollage ou lors de l’atterrissage, les incidents en croisière tels que l’accident d’hier sont rares.

L’avion de China Eastern a mis juste 1 minute et 35 secondes pour disparaître des sites de suivi. Un plongeon de 29 000 pieds ultra rapide.

C’est trop tôt pour dire ce qui a pu se passer a déclaré Hassan Shahidi, le président et chef exécutif responsable de l’association Flight Safety Foundation, basée à Alexandria, Virginie.

Il a indiqué dans un communiqué :

Dans les prochains jours, China Eastern, le régulateur chinois de l’aviation, les enquêteurs et Boeing auront beaucoup plus d’informations. Les informations de l’enregistreur de données de vol, l’enregistreur vocal du poste de pilotage, les données de trafic aérien et d’autres données deviendront disponible.

Hassan Shahidi