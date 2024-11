easyJet et bénéfice 2024

Partages

La compagnie aérienne easyJet a déclaré le mercredi 27 novembre 2024 qu’elle s’attend à ce que sa capacité augmente de 3% au cours de l’exercice 2025. Cette annonce arrive après qu’easyJet a fait état d’un bénéfice d’exploitation 2024 inférieur aux attentes en raison des perturbations causées par le conflit en cours au Moyen-Orient.

Les compagnies aériennes européennes, telles que Lufthansa et Air France – KLM, ont connu des difficultés cette année à des degrés divers. Cela concerne des livraisons limitées d’avions, des problèmes de moteurs, une flambée des coûts de la main-d’œuvre, une stabilisation des prix des billets et une demande modérée.

easyJet a évité de nombreux problèmes qui ont affecté le secteur grâce à sa flotte d’Airbus équipée de moteurs CFM. Elle a également évité les défis liés au constructeur aéronautique américain Boeing et au motoriste Pratt and Whitney.

easyJet a réalisé un bénéfice d’exploitation de 715 millions d’euros pour l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre. La prévision était de 748 millions d’euros.

Il est à noter que le bénéfice d’exploitation d’easyJet en 2024 est toutefois supérieur de 25 % à celui de l’année précédente. Selon Johan Lundgren, PDG sortant de la compagnie aérienne, il s’agit d’une « étape importante vers notre objectif de générer de manière durable plus de 1.2 milliard d’euros de bénéfice annuel avant impôts ».

Les actions easyJet étaient en hausse de 3,4 % peu après l’ouverture de la bourse de Londres.

Bien qu’easyJet ait fait face à des coûts de carburant légèrement plus élevés et à certaines perturbations en provenance du Moyen-Orient, la baisse des prix du pétrole et une nouvelle orientation du réseau pourraient aider easyJet à recadrer sa stratégie pour l’année prochaine.

easyJet table sur une belle année 2025

Les prévisions pour 2025 sont optimistes. La compagnie aérienne attend une forte demande qui devrait se poursuivre.

Pour l’exercice en cours se terminant en septembre 2025, easyJet prévoit une capacité d’environ 103 millions de sièges et une croissance du nombre de clients d’environ 25 % par rapport à l’année dernière.

Le PDG désigné Kenton Jarvis, qui remplacera Johan Lundgren l’année prochaine, a indiqué :

La compagnie aérienne va continuer à croître, notamment sur les itinéraires de loisirs les plus longs et les plus populaires comme l’Afrique du Nord et les Canaries, et nous prévoyons d’attirer 25 % de clients supplémentaires sur les voyages à forfait.

La baisse des prix du pétrole devrait également aider easyJet l’année prochaine comme l’ensemble des acteurs du secteur aérien mondial.

