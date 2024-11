Air Tahiti Nui stoppe Seattle – Paris

La compagnie aérienne Air Tahiti Nui a annoncé la fin de sa ligne reliant Paris CDG depuis l’aéroport de Seattle aux USA. Air Tahiti Nui stoppe Seattle – Parris pour redéployer ses ressources sur la ligne Los Angeles – Paris CDG. Il est a noté que la ligne entre Tahiti et Seattle sera toujours opérée par la compagnie au tiaré.

A compter du 5 janvier 2025 Air Tahiti Nui ne volera plus sur la ligne Seattle – Paris CDG. La nouvelle a été confirmé par Mathieu Bechonnet, directeur de la compagnie aérienne, lors d’un entretien avec Tahiti Infos.

Air Tahiti Nui propose actuellement de rejoindre Paris CDG en passant par Seattle ou par Los Angeles. Afin de réduire les couts et d’optimiser les ressources la compagnie aérienne à décider de déplacer ses activités sur l’aéroport de Los Angeles. Mathieu Bechonnet a indiqué :

Nous avons décidé de déplacer toutes nos ressources vers notre route Papeete-Paris via Los Angeles.

Il y a un an Air Tahiti Nui ouvrait la ligne passant pas Seattle. Le premier vol a eu lieu le 13 juin 2023 et a été opéré par un Boeing 787-9. Air Tahiti Nui a effectué ce vol 2 fois par semaine. Selon le directeur de la compagnie aérienne il était alors nécessaire de se positionner sur cette ligne :

Il était nécessaire de développer Tahiti vers Paris, car Air Tahiti Nui exploite cette liaison depuis un certain temps. Cela faisait longtemps et il fallait faire plus, surtout en basse saison.