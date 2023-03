Air Tahiti Nui, Seattle – Paris

Partages

Air Tahiti Nui a dévoilé son intention d’étendre son service bihebdomadaire existant de Papeete en Polynésie française à l’aéroport de Seattle pour continuer vers l’aéroport Paris Charles de Gaulle. Le nouveau tronçon SEA – CDG sera vendu en tant que service autonome. Air Tahiti profite de son statut de transporteur français pour relier le Pacifique Sud, le Pacifique Nord-Ouest et l’Europe en une seule route.

Papeete – Seattle – Paris pour Air Tahiti Nui

Air Tahiti Nui est la compagnie aérienne nationale de la Polynésie française situés dans le Pacifique Sud. Ces iles sont une attraction majeure pour les touristes du monde entier. Cependant, en tant que territoire d’outre-mer de la France, la compagnie aérienne détient également le droit de voler vers le continent, ce qui lui permet également de se connecter à Paris. C’est exactement ce que fait la compagnie aérienne avec sa nouvelle liaison Papeete – Seattle – Paris.

Le nouveau service démarrera le 13 juin et deviendra un élément permanent toute l’année. Air Tahiti Nui utilisera un Boeing 787-9. Opérant deux fois par semaine, le vol est une extension de l’itinéraire existant entre l’aéroport international de Papeete / Faa’a et l’aéroport international de Seattle-Tacoma.

Voici la carte de l’itinéraire, indiquant les distances sur l’itinéraire de 4 784 milles de Tahiti à Seattle et le trajet de 5 016 milles de là à Paris. Nos amis platistes pourront voir que le plus court chemin n’est pas une ligne droite et en tirer les conséquences (NDLR)

Air Tahiti Nui n’est pas seul

Si Air Tahiti Nui ne fait face à aucune concurrence sur sa route PPT – SEA, ce ne sera pas le cas pour le lucratif marché vers Paris. Delta Air Lines et Air France, membres de SkyTeam, desservent actuellement la route et n’attendront pas avec impatience un autre concurrent. Air France vole cinq fois par semaine en juin, tandis que Delta volera quotidiennement. Air Tahiti ne le fera que deux fois.

Bien qu’Air Tahiti Nui ne soit pas membre de l’alliance, elle a un partenariat étroit avec American Airlines, qui s’étend également au gain et à l’échange de miles AAdvantage. Attendez-vous à voir bientôt le numéro de partage de code d’AA sur ce service, une autre grande source de trafic pour la compagnie aérienne à l’avenir.

