Suite au succès remporté récemment par plusieurs salons à l’étranger, Air France envisage d’ouvrir un salon à l’aéroport de Londres Heathrow. Le prochain salon se trouverait très probablement dans le terminal 4, siège des opérations du groupe Air France – KLM et des transporteurs Skyteam à Londres.

Expansion outre-Manche avec un salon Air France à Londres

Air France dispose de cinq salons à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle et de 20 autres salons sur l’ensemble de son réseau. La compagnie aérienne considère ses salons comme une extension de l’expérience Air France et un moyen d’offrir à ses clients l’expérience luxueuse pour laquelle la marque est connue.

La nouvelle d’un potentiel salon à Londres est arrivée alors qu’Air France célèbre son 90ème anniversaire. S’adressant aux invités lors d’un événement à Londres pour marquer l’occasion, Fabien Pelous, directeur de l’expérience client d’Air France, a souligné les projets d’expansion des salons du transporteur :

Nous voulons continuer car cette expérience lounge constitue déjà une grande partie du voyage. Nous venons de dévoiler le salon de San Francisco, je travaille sur un nouveau salon à Los Angeles et nous envisageons également un projet à Londres. Fabien Pelous

Air France ne dispose plus de salon permanent à Heathrow depuis son retour au Terminal 4 l’année dernière. Il existait auparavant un salon de marque SkyTeam, le premier du genre au monde, mais il n’a pas rouvert suite à la pandémie. Un porte-parole de l’alliance aérienne avait précédemment confirmé que le bail de l’installation avait expiré et ne serait pas renouvelé.

Les clients de classe supérieure d’Air France ont actuellement accès au salon Plaza Premium entre les portes 1a et 1b du terminal quatre. Outre les détenteurs de billets internationaux en première classe ou en classe affaires auprès de la compagnie nationale française, les membres SkyTeam Elite Plus Frequent Flyers voyageant sur un vol international sont également éligibles.

Expansion des sites à l’étranger

Air France n’a cessé d’améliorer son offre de salons, tout récemment aux États-Unis. À San Francisco, la compagnie aérienne a récemment dévoilé une refonte majeure de son salon de la porte A du terminal international. La zone dessert les clients La Première, Business et Flying Blue Elite Plus Air France, KLM et de ses compagnies partenaires Skyteam.

Le salon a rouvert ses portes en juin après une importante rénovation visant à agrandir l’espace et à ajouter des commodités. La zone peut désormais accueillir un peu moins de personnes mais avec un espace supplémentaire pour chaque passager. Les mises à jour incluent de nouveaux meubles de designers français, un mélange de coins privés et d’espaces de coworking, ainsi qu’un espace exclusif avec un restaurant séparé pour les passagers de La Première.

Les clients Flying Blue Ultimate disposent également d’un espace spécialement réservé dans le salon à côté de l’entrée. Les autres caractéristiques du salon de San Francisco comprennent un buffet complet de cuisine française et un bar.

Avant sa refonte californienne, la compagnie aérienne a dévoilé son salon entièrement repensé dans le terminal 1 de l’aéroport international Munich – Franz Josef Strauss en Allemagne en décembre dernier. L’espace comprend des équipements de salon traditionnels et un nouvel espace de coworking comprenant une grande table avec des chargeurs à induction.

La mise à jour du salon de Munich a également introduit un espace dédié à ses clients La Première et Flying Blue Ultimate, un modèle qui pourrait se répéter à Londres.