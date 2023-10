Air France et bénéfice pour l’été 2023

Partages

Air France – KLM a annoncé une hausse de son bénéfice pour l’été 2023 grâce à une forte demande estivale. Cependant les volumes de passagers soient légèrement inférieurs aux prévisions de la compagnie.

Le bénéfice d’exploitation Air France – KLM pour l’été 2023 a augmenté de 31% par rapport à l’année précédente pour atteindre un record de 1,34 milliard d’euros légèrement inférieur aux estimations des analystes. La capacité a atteint 94 % du trimestre comparable d’avant la pandémie en 2019, soit légèrement en dessous de l’objectif de l’entreprise d’un ratio de 95 %.

La compagnie franco-néerlandaise a réitéré ses prévisions de volumes de passagers pour le quatrième trimestre et l’année entière et a renforcé son bilan grâce à un accord de financement de 1,3 milliard d’euros avec Apollo Global Management lié au programme de récompenses Air France – KLM Flying Blue.

Ce fut un trimestre stratégiquement chargé pour Air France – KLM, a déclaré le PDG Benjamin Smith dans un communiqué. Il a cité comme gros dossier la transaction Apollo, un accord pour la commande d’avions gros-porteurs à Airbus SE et le projet de la compagnie aérienne d’investir dans le transporteur scandinave SAS AB. Cela permettra à Air France – KLM « d’améliorer notre offre et notre connectivité dans les pays nordiques ».

Air France – KLM a également exprimé son intérêt pour la vente prochaine de la compagnie nationale portugaise TAP.

Le chiffre d’affaires pour l’été 2023 a augmenté de 6,8% à 8,66 milliards d’euros. Air France – KLM a confirmé une forte demande estivale sur les liaisons long-courriers au-dessus de l’Atlantique Nord et sur les destinations plus proches, ainsi que sur sa filiale à bas prix Transavia ayant permis de générer un bénéfice. Les analystes interrogés par Bloomberg attendaient 8,72 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1,38 milliard d’euros de résultat opérationnel.

Des avions plus remplis et des tarifs plus élevés ont contribué à compenser la baisse des revenus du fret et l’inflation, augmentant les marges d’exploitation de 2,9 points de pourcentage. Cependant, la société a enregistré une sortie de trésorerie disponible de 434 millions d’euros sur une base ajustée, invoquant la saisonnalité de ses ventes de billets.

L’opération Apollo, structurée en quasi-fonds propres, permettra à Air France – KLM de conserver la gestion du programme Flying Blue et à Air France et KLM de conserver chacune la propriété de leur base de données clients.

Air France – KLM et d’autres compagnies aériennes ont bénéficié d’une forte demande de transport aérien, réparant les bilans endommagés par les restrictions prolongées pendant la pandémie. Les inquiétudes grandissent quant à la demande à long terme alors que les consommateurs sont confrontés à l’inflation affaiblit le pouvoir d’achat des ménages.

La société a exprimé son optimisme quant aux perspectives du quatrième trimestre, malgré le conflit au Moyen-Orient, qui a conduit à l’annulation des liaisons avec Israël.

Air France – KLM a maintenu ses prévisions antérieures concernant une capacité du quatrième trimestre, mesurée en sièges offerts multipliés par les kilomètres parcourus, au-dessus de 95 % des niveaux de 2019 et d’environ 95 % pour l’ensemble de l’année. Les coûts unitaires augmenteront par rapport à 2022.

L’action Air France-KLM a clôturé jeudi à son plus bas niveau depuis juillet 2022, valorisant l’entreprise à environ 2,83 milliards d’euros.