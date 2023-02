Partages

Le groupe Air France – KLM a annoncé des bénéfices pour 2022 a hauteur de 728 millions d’euros. En 2021 le groupe aérien annonçait une perte de 3.3 milliards d’euros.

Après deux années de forte pertes liées à l’épidémie de Covid-19 Air France – KLM fait des bénéfices. Cerise sur le gâteau, le groupe prévoit d’être libéré des contraintes liées aux aides de l’état dès le mois d’avril 2023.

Publicités

En 2019, dernière année avant la pandémie, Air France – KLM enregistrait des bénéfices de seulement 290 millions d’euros. Les deux années suivantes furent difficile pour le groupe. Air France – KLM enregistrait une perte de 7.1 milliards d’euros en 2021 puis 3.5 milliards en 2021. Air France – KLM a presque réalisé le chiffre d’affaires de 22019 en 2022, 26.4 milliards d’euros contre 27.2 milliards d’euros en 2019.

En 2022 Air France – KLM ne disposait que de 85% de ses capacités comparé a 2019. Le groupe a tout de même transporté 83 millions de passagers contre 104 millions en 2019. Ben Smith a indiqué :

Nous terminons l’année sur un résultat net positif, après avoir tourné la page du Covid, et envisageons l’avenir avec confiance dans notre capacité à affronter les futurs défis. Ben Smith

Air France – KLM réduit les couts et fait des bénéfices

Air France – KLM est sorti rentable de la crise du Covid-19. Le groupe l’a traversé grâce a l’argent des États néerlandais et français. Le groupe a réduit ses couts en supprimant environ 10 000 postes. De plus, il a abandonné ses avions les plus gourmands en kérosène pour réduire sa facture pétrole.

La marge opérationnelle du groupe est de 4.5% en 2022 contre 4.2% en 2019. Au niveau financier le groupe a diminué sa dette qui est de 6.3 milliards d’euros a fin 2022 contre 8.2 milliards d’euros un an plus tôt. Ebitda est passé à 1.8 alors que l’objectif pour 2023 était compris entre 2 et 2.5 pour 2023. Ce bon résultat permet au groupe Air France – KLM de pouvoir plus facilement faire appel aux marchés s’il souhaite se refinancer.