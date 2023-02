Volotea et la Lufthansa

Partages

La compagnie aérienne Volotea, dirigée par Carlos Muñoz, a scellé une alliance avec le groupe Lufthansa pour débarquer en Allemagne avec l’aide d’Eurowings. L’accord de coopération porte sur la commercialisation de 140 liaisons sans chevauchement : 100 opérées par la compagnie allemande et 40 autres aux mains de Volotea.

La compagnie espagnole présente huit routes nouvellement créées sur lesquelles elle volera depuis certains des principaux aéroports allemands, tels que Berlin, Hambourg, Düsseldorf et Stuttgart, vers les villes de Bordeaux, Nantes et Lyon en France, et Florence et Vérone en Italie. Le pacte prévoit que chacune des compagnies commercialise les vols de l’autre dans ses canaux de vente.

Volotea est présente dans 16 pays à partir desquels elle relie une centaine de destinations. Ses premières expériences en Allemagne remontent à 2019 lorsqu’elle propose des liaisons spécifiques avec la France. S’associer à Eurowings, c’est désormais proposer des vols réguliers depuis les aéroports allemands. Pour Eurowings, de son côté, il existe une opportunité de croissance principalement en France et en Italie, en incluant les vols Volotea dans ses canaux de vente. Parmi les personnes potentiellement concernées figure Vueling, la compagnie aérienne low-cost d’IAG avec une présence significative en Italie et en France. Transavia (groupe Air France-KLM), Ryanair et Easyjet sont d’autres concurrents qui voient d’un mauvais œil cette décision.

Carlos Muñoz a souligné la solidité de l’activité de sa compagnie aérienne et les possibilités que la relation avec Eurowings ouvre :

Nous avons démarré notre activité commerciale en Allemagne avec un partenaire solide et un acteur clé dans le pays. Cet accord stratégique avec Eurowings est transcendantal et unique, car il couvre 140 routes sans chevauchement. Carlos Muñoz

Volotea, une compagnie européenne en pleine croissance

Volotea, spécialisée dans la connexion des villes européennes de taille moyenne, cherchera à approfondir une relation à long terme avec Lufthansa. Eurowings, rappelle son PDG, Jens Bischof , vient de s’implanter au Nord et à l’Est de l’Europe avec des bases à Prague et à Stockholm. La compagnie évalue actuellement les nouvelles opportunités au Sud. La lowcost compte une centaine d’avions, 4 000 travailleurs, 11 bases en Europe et relie 140 villes.

Outre l’Espagne, la France, l’Italie et l’Allemagne, Volotea opère en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Croatie, en Grèce, à Malte, en République tchèque, au Luxembourg, au Portugal, au Maroc et en Algérie. L’accord entre Volotea et la Lufthansa ouvre grand un nouveau territoire pour le développement de Volotea.

Volotea a été fondé en 2011 par les créateurs de Vueling, Carlos Muñoz et Lázaro Ros. En 2023 elle comptera 400 lignes déployées avec un total de 11,5 millions de sièges proposés (41% au-dessus de 2019). La flotte est composée de 41 Airbus A319 et A320, et l’effectif atteint 1 700 pilotes et hôtesses de l’air. Les revenus de Volotea étaient de 440 millions d’euros en 2019 ; il prévoyait 550 millions d’euros fin 2022, et le prévisionnel 2023 bondit à 700 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Carlos Muñoz rappelait en décembre :

Petit à petit on assiste à une consolidation dans le secteur, mais notre stratégie est basée sur la coopération. Nous le faisons avec TAP depuis 2018 et avec Aegean depuis 2021. En 2023, nous espérons faire une autre annonce à cet égard. Notre réseau de lignes est différent et complémentaire de ceux des autres compagnies, donc les alliances ont du sens ». Carlos Muñoz

L’accord avec Eurowings, la filiale de la Lufthansa, ouvre grand l’Allemagne à Volotea…

