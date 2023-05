Ryanair, trafic passager d’avril 2023

Partages

Malgré les grèves à répétition en France qui ont affecté les compagnies aériennes européennes, le trafic passager du mois d’avril 2023 de Ryanair est clairement bon. Il aurait pu être meilleur si l’on en croit les déclarations de Michael O’Leary.

Ryanair a enregistré un trafic passager pour le ce mois de 16 millions de passagers. C’est une hausse de 13% par rapport aux 14.2 millions d’avril 2022. Le coefficient de remplissage en avril 2023 gagne 3 points et passe de 91% un an plus tôt à 94%.

Sur 12 mois glissants Ryanair gagne 55% passant de 110.2 millions de passagers à 170.3 millions. De son coté le coefficient de remplissage augmente de 11 points pour atteindre 94%

Le trafic passager de Ryanair pour avril 2023 est en hausse et sur 12 mois glissants également, la lowcost irlandaise pourrait bien atteindre son objectif de 200 millions de passagers sur l’exercice en cours…