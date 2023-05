Norse Atlantic saison hiver

Partages

Norse Atlantic a annoncé quatre destinations ensoleillées pour la saison hiver 2023 – 2024 : Bangkok, la Barbade, Kingston et Montego Bay. Cela fait partie de la tentative du transporteur de redresser sa saison hivernale qui l’a vu atteindre un faible coefficient de remplissage de 50 % en février 2023. Les nouvelles destinations existent parallèlement à davantage d’offres estivales aux États-Unis, à des réductions de fréquence sur certaines liaisons hivernales existantes et à davantage de vols vers d’autres destinations ensoleillées.

Norse ajoute quatre destinations pour l’hiver

Les quatre nouvelles destinations sont accompagnées de quatre nouveaux itinéraires. Les trois dans les Caraïbes sont au départ de Londres Gatwick et sont motivés par la demande de visites d’amis et de familles et le tourisme. Aucune n’était auparavant desservi par le prédécesseur de Norse Atlantic, Norwegian. En revanche, Oslo-Bangkok, la Thaïlande est assez populaire parmi les Scandinaves, était desservie par Norwegian.

Norse Atlantic a déjà reconnu l’importance de bien préparer l’hiver.

La pensée conventionnelle des compagnies aériennes veut que tous les bénéfices de l’été aident à compenser les pertes de l’hiver. Ainsi, l’accent mis par Norse Atlantic sur l’hiver est crucial pour améliorer sa rentabilité, ses performances et sa longévité.

Réseau hiver de Norse Atlantic

À compter du 3 mai et sous réserve de modifications, Norse Atlantic prévoit les 11 routes suivantes pour la saison hiver 2023 – 2024. La compagnie aérienne n’a pas l’intention de voler de Berlin ou de Rome cet hiver, ni de Gatwick à San Francisco, malgré un démarrage en juillet.

Un autre défi sera de savoir comment faire fonctionner les itinéraires lorsqu’ils ont beaucoup de concurrence. Par exemple, Gatwick – JFK est une route desservie par quatre compagnies aériennes en hiver. En été, la liaison saisonnière Rome – JFK / Newark compte désormais jusqu’à 11 vols quotidiens opérés par 5 compagnies aériennes.

