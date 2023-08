Norse Atlantic annule Kingston pour cet hiver

Partages

Norse Atlantic a retiré son vol de Londres Gatwick à Kingston de la vente plus de trois mois avant le premier vol. La capitale jamaïcaine était l’une des quatre routes que la compagnie aérienne low-cost long-courrier avait programmées pour améliorer ses performances hivernales. À l’approche de l’hiver, on ne sait pas ce qui remplacera Kingston.

Norse Atlantic supprime Kingston

Le site Web de la compagnie aérienne Norse Atlantic indique que tous les vols sans escale sur l’itinéraire de 7 545 km ont été supprimés. Ils devaient initialement être lancés fin octobre lorsque les compagnies aériennes de l’hémisphère nord passeront aux horaires d’hiver. Cependant, Kingston – comme d’autres nouvelles routes de Gatwick, la Barbade et Montego Bay – a été repoussé à décembre.

S’articulant autour de la demande de visites d’amis et de parents jamaïcains, Norse Atlantic s’attendait à desservir la capitale les mardis, jeudis et samedis.

Norse Atlantic doit tenir l’hiver

Il est généralement beaucoup plus facile pour les compagnies aériennes de bien performer en été qu’en hiver. C’est encore plus difficile pour les lowcost long-courriers qui ont une faible marge de manœuvre dans les meilleurs moments. Traditionnellement, les bénéfices d’été d’une compagnie aérienne compensent les pertes d’hiver.

Pour essayer de fonctionner l’hiver, Norse a créé divers itinéraires saisonniers en été, réduit les fréquences et le nombre de sièges sur certains itinéraires qui, selon elle, pourraient bien fonctionner en hiver, et a introduit des offres spécifiques à l’hiver. Ces dernières comprenaient des routes de Gatwick à la Barbade, Kingston et Montego Bay, ainsi qu’Oslo à Bangkok.

Réseau hivernal de Norse Atlantic

Le 21 août le calendrier de novembre-février de Norse Atlantic indique qu’elle prévoit 11 itinéraires d’hiver. Six sont au départ de Gatwick, deux de Paris CDG et Oslo, et un de Berlin. Il y aura 55 vols hebdomadaires dont 39 de Gatwick.

CDG – JFK : tous les jours

: tous les jours Gatwick – Barbade : tous les jours (à partir du 1er décembre)

: tous les jours (à partir du 1er décembre) Gatwick – JFK : tous les jours

: tous les jours Gatwick – Los Angeles : tous les jours

: tous les jours Gatwick – Miami : tous les jours (à partir du 18 septembre ; remplace Fort Lauderdale)

: tous les jours (à partir du 18 septembre ; remplace Fort Lauderdale) Gatwick – Orlando : tous les jours

: tous les jours CDG – Miami : quatre hebdomadaires (à partir du 11 décembre)

: quatre hebdomadaires (à partir du 11 décembre) Gatwick – Montego Bay : quatre par semaine (à partir du 1er décembre)

: quatre par semaine (à partir du 1er décembre) Oslo – Bangkok : trois fois par semaine (à partir du 2 novembre)

: trois fois par semaine (à partir du 2 novembre) Berlin – Miami : hebdomadaire (commence le 15 décembre ; dessert Fort Lauderdale jusqu’en mars 2023)

: hebdomadaire (commence le 15 décembre ; dessert Fort Lauderdale jusqu’en mars 2023) Oslo – Miami : hebdomadaire (commence le 18 septembre ; remplace Fort Lauderdale)

