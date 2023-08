Airbus A380 et drone

Partages

Un Airbus A380 de la compagnie aérienne Emirates pourrait avoir été endommagé par un drone alors qu’il atterrissait à l’aéroport de Nice Côte d’Azur vendredi. Une inspection après l’atterrissage a révélé des dommages sur le bord d’attaque de l’aile.

Le vol Emirates EK77 à destination de Nice a atterri sans incident vendredi après un vol de six heures au départ de Dubaï. Ce n’est qu’après le débarquement des passagers que les dommages sur l’avion ont été décelés.

Publicités

Selon les premiers rapports, les équipes au sol ont constaté des dommages sur un bec de bord d’attaque de l’aile droite de l’avion à double pont.

Les becs de bord d’attaque sont des panneaux mobiles situés à l’avant de l’aile qui sont utilisés pour générer une portance supplémentaire lors du vol à basse vitesse. Ils se déploient depuis le bord d’attaque de l’aile pour augmenter la cambrure de l’aile et sont également utilisés pour augmenter les performances de l’avion dans des conditions de rafales.

Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent l’un des becs de bord d’attaque retirées de l’aile.

L’avion de huit ans et demi est immobilisé au sol depuis l’accident et le vol retour vers Nice vendredi après-midi a dû être annulé au pied levé.

La cause des dégâts sur l’Airbus A380 n’a pas encore été confirmée mais certains médias locaux rapportent qu’un gros drone volant à proximité de l’aéroport pourrait être à l’origine des dégâts sur l’avion.

Les enquêteurs français du BEA n’ont pas encore commenté l’incident.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Emirates nous a déclaré :

Emirates peut confirmer que le vol EK 77 de Dubaï à Nice le 18 août a atterri normalement et que les passagers et l’équipage ont débarqué en toute sécurité. Lors de l’atterrissage, les personnels au sol ont découvert des dommages sur un bec de bord d’attaque de l’aile droite, et l’avion restera au sol pour subir des évaluations plus approfondies. La sécurité est notre priorité absolue et ne sera pas compromise. Emirates

Les drones ont déjà créé des problèmes

Les drones sont devenus un casse-tête de plus en plus préoccupant pour les compagnies aériennes et les aéroports. Des opérateurs de drones irresponsables ont provoqué la fermeture d’aérodromes entiers en raison du risque qu’ils représentent pour les avions.

Certains des plus grands aéroports utilisent désormais une technologie anti-drone sophistiquée pour assurer la sécurité des avions. Cependant, plus tôt cette année, l’aéroport de Dublin a été contraint de suspendre toutes ses opérations aériennes pendant de courtes périodes de plusieurs jours après que des drones ont été repérés à proximité de l’aéroport.

En 2019, l’aéroport international de Dubaï a connu sa propre vague de perturbations liées aux drones, mais l’aéroport dispose désormais d’une technologie anti-drone installée sur tout l’aérodrome.