Volotea détrône Air France

La compagnie aérienne espagnole Volotea a dépassé la compagnie française Air France en nombre de liaisons intérieures en France. La petite low-cost Volotea, fondée il y a seulement dix ans, exploite 61 lignes en France tandis qu’Air France n’en compte que 58. La rivale britannique EasyJet en opère 46.

Le succès de Volotea peut sembler surprenant, mais le transporteur gagne en popularité principalement en exploitant des itinéraires qui ne sont desservi par aucune autre compagnie aérienne. Les liaisons entre les villes moyennes sont fréquentes. La société prétend avoir un statut exclusif sur 60 % des lignes qu’elle traite.

Carlos Muňoz a déclaré il y a peu :

Nous opérons des liaisons intra-européennes entre des villes moyennes. Sur les 420 lignes sur lesquelles nous avons commencé nos opérations, 235 n’étaient desservies par personne d’autre. Carlos Muňoz

La France est le plus grand marché pour Volotea. La compagnie aérienne s’est retiré des grandes lignes et se concentre sur les plus petites, en évitant Paris. Au contraire, Air France se désengage de ces lignes en raison d’une faible rentabilité.

Arnaud Aymé, consultant au cabinet de conseil Sia Partners, a commenté :

Volotea n’est pas la première compagnie aérienne sur les liaisons intérieures en France en termes de volume. Air France a deux fois plus de volume que Volotea sur ce segment. Mais la compagnie aérienne espagnole est en fait le leader en nombre de liaisons. Arnaud Aymé

Un billet avec Volotea coûte en moyenne 50 euros. Cependant, l’attrait pour les passagers ne réside pas seulement dans le prix relativement bas, mais aussi dans l’offre de sièges plus larges équipés de la vidéo et, surtout, dans l’offre de destinations uniques. L’entreprise s’efforce également d’optimiser l’utilisation des lignes et travaille avec la saisonnalité.

La compagnie ne sera pas concernée par la nouvelle loi française, qui interdit les vols intérieurs entre les villes reliées par le train en moins de deux heures et demie. La plupart des vols opérés par Volotea n’entrent pas dans cette catégorie, selon Aymé.

Le secteur public accueille Volotea car il ouvre de nouvelles lignes et réduit l’isolement de certaines zones. A ce titre, elle peut recourir à un soutien temporaire, qui, s’il n’assurera pas la rentabilité à long terme de la ligne, permettra au moins de financer en partie les investissements initiaux. Arnaud Aymé

Volotea prévoit des ventes de près de 700 millions d’euros pour cette année et souhaite démarrer ses opérations sur 800 autres lignes en Europe d’ici 2028. En France, elle vient de répondre à un appel d’offres pour l’exploitation d’une ligne entre la Corse et les villes de Paris et Marseille ; c’est la seule compagnie low-cost de la concurrence à se positionner face à Air Corsica et Air France. Selon Aymé, l’effort pour vaincre cette paire est courageux, mais pas irréaliste.

