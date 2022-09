Transavia, nouveaux avions

Partages

Transavia France devrait renforcer sa flotte avec l’arrivée de 10 nouveaux avions d’ici l’été 2023. La filiale d’Air France prévoit également une expansion significative cet hiver avec jusqu’à 20 nouvelles routes.

Dix nouveaux avions d’ici l’été prochain

Ayant opéré avec une flotte de 38 avions avant la pandémie, Transavia France espère compter plus de 70 avions dans sa flotte d’ici l’été 2023. La filiale low-cost dispose actuellement d’une flotte de 61 Boeing 737-800. Elle devrait accueillir son premier avion de la famille Airbus A320neo l’été prochain.

En décembre 2021, la société mère Air France – KLM a annoncé une énorme commande de 100 Airbus A320neo. Les avions étant destinés à KLM, Transavia et Transavia France. Les livraisons devraient commencer l’été prochain. Air France-KLM détient une option pour 60 autres appareils.

Le groupe a également annoncé cet été avoir choisi la société allemande de sièges Recaro pour fournir des sièges économiques sur sa nouvelle flotte Airbus A320neo.

20 nouvelles routes cet hiver

Transavia proposera aux passagers jusqu’à 20 nouvelles destinations, dont Hurghada, Louxor et Charm el-Cheikh en Égypte, Lulea, Kittilä, Rovaniemi et Ivalo en Finlande, et des vols vers la Jordanie et le Sénégal et le Cap-Vert.

En 2023, le transporteur poursuivra son expansion avec des vols hebdomadaires vers Antalya et Izmir qui devraient être lancés en avril. Cela s’ajoute aux services vers Istanbul, Bodrum et Ankara.

Nicolas Hénin, directeur général adjoint Ventes et Marketing de Transavia France, a déclaré :

Transavia France est toujours sur une trajectoire de croissance. Nous sommes très satisfaits de notre développement vers de nouveaux marchés et de proposer toujours des options de voyage plus abordables avec la même qualité de service. En 2023, nous misons sur la Turquie, un marché adapté, selon la destination, pour une clientèle loisirs, affaires et affinitaires. Nicolas Hénin

Transavia France espère moins de perturbations l’été prochain après. Les grèves du personnel de cabine cet été ont eu un impact sur les opérations de la compagnie aérienne. La perturbation s’est poursuivie à la suite d’une grève du contrôle aérien français la semaine dernière, entraînant l’annulation de 1 000 vols.

La flotte de Transavia France

Transavia France est une compagnie aérienne entièrement Boeing depuis 2015 après avoir retiré sa petite flotte d’Airbus A320-200. Depuis qu’il a accueilli son premier 737 en mai 2007, le transporteur opère désormais avec une flotte de 61 Boeing 737-800. Elle avait débuté avec seulement 40 avions.

Depuis début 2022, Transavia France a ajouté sept autres Boeing 737-800 à sa flotte. Le PDG du groupe Air France- KLM, Ben Smith, a précédemment révélé ses ambitions d’équiper Transavia France jusqu’à 200 appareils.

La compagnie low-cost aura de nouvelles destinations suite à l’arrivée de ses nouveaux Airbus A320neos. C’est derniers ont une plus grande autonomie que le 737-800. Autant dire qu’il va falloir des hôtesses de l’air et des stewards pour gréer ses avions !