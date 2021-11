EasyJet lance une vague d’embauche PNC

Partages

easyJet embauche 1 100 hôtesses de l’air et stewards pour assurer la saison IATA été 2022.

La compagnie aérienne basée à Luton indique qu’elle aura besoin de PNC supplémentaire pour les contrats saisonniers entre mars et octobre 2022.

EasyJet connaîtra probablement une accalmie importante de la demande au cours des mois d’hiver traditionnellement plus calmes. Cette année, cependant, sera plus difficile que la normale car l’Europe assiste à une résurgence des infections au COVID-19. Cela entraîne de nouveaux blocages et restrictions de voyage.

La demande de voyages devrait rebondir au printemps 2022, les voyages à l’étranger étant ouverts aux vacanciers entièrement vaccinés.

Le directeur général d’easyJet, Johan Lundgren, a indiqué :

Avec la reprise en cours, nous sommes prêts et capables de saisir les opportunités et notre équipage saisonnier en fait partie intégrante. Johan Lundgren

Lundgren a déclaré qu’il était « ravi » de la réponse à la campagne de recrutement jusqu’à présent. Les embauches se poursuivront au cours des prochains mois. Les candidats retenus devraient commencer leur formation au début de l’année prochaine.

Le directeur général d’easyJet, Johan Lundgren, a poursuivi :

Nous sommes impatients d’amener ces équipages à bord avec nous pour l’été, afin que nous puissions offrir le plus grand choix et le meilleur rapport qualité-prix sur notre réseau européen sans égal, pour les clients de loisirs et d’affaires. Johan Lundgren

easyJet embauche des pilotes

Lundgren a également déclaré qu’easyJet était maintenant prêt à redémarrer son programme de pilotes cadets avec jusqu’à 150 cadets qui devraient commencer leur formation entre janvier et avril 2022. Le premier lot était censé rejoindre la compagnie aérienne avant que la pandémie ne frappe. Il le sera dans les prochaines semaines.

Cette campagne de recrutement laisse penser qu’easyJet, comme beaucoup d’autres compagnies aériennes, mise sur une forte reprise dans les mois à venir…