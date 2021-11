Corsair, avion dérouté

Partages

Hier, jeudi 25 novembre 2021, un avion de la compagnie aérienne français Corsair a été dérouté vers Brest.

L’avion avait décollé de Paris Orly a destination de la Guadeloupe. Environ une heure après le décollage, au-dessus de l’Atlantique, une forte odeur de brulé a été ressentie en cabine. L’équipage technique a décidé de faire demi-tour pour rejoindre l’aéroport de Brest Guipavas.

Tracé du vol de l’avion Corsair dérouté le 24/11/2021 © FlightAware

Malgré les efforts du personnel au sol il n’a pas été possible d’identifier l’origine de l’odeur et les passagers ont été contraint de passer la nuit à l’hôtel. L’ensemble des frais est pris en charge par la compagnie aérienne.

Un déroutement avec une forte odeur de brulé est un moment anxiogène pour les passagers et également l’équipage. Rappelons qu’un feu a bord d’un avion double d’intensité toutes les 7 secondes (PLUS D’INFO) ! Dans le cas présent les PNC ont, selon les témoignages, été très professionnel et ont réussi à maintenir une bonne ambiance en cabine.

Selon une passagère présente sur le vol :

Le personnel de bord a été très pro ! On était cool, on a rigolé avec les stewards et les hôtesses. Personne n’a crié. Passagère

Cependant certains passagers Corsair ont eu plus de mal avec cette expérience, comme Mathilde, également à bord de l’avion dérouté, qui a indiqué :

C’était horrible ! Ils nous ont dit qu’il y avait un problème, ils ont parlé d’atterrissage d’urgence mais on ne savait pas où, on était au-dessus de la mer. Après ils ont expliqué la procédure d’urgence. Franchement, c’est une mauvaise expérience. J’ai peur pour le voyage retour maintenant. Mathilde

Les 148 passagers doivent repartir a destination de la Guadeloupe aujourd’hui mais aucune information concernant l’avion n’a pour le moment été rendue publique.

Partages