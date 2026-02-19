21 février 2026
Air France – KLM, résultats 2025

La compagnie aérienne Air France – KLMa annoncé jeudi des résultats 2025 légèrement supérieurs aux attentes, tant pour le quatrième trimestre que pour l’ensemble de l’année, grâce à une forte demande pour les vols long-courriers et à la baisse des prix du pétrole.

Au cours de l’année 2025, Air France – KLM a de nouveau franchi le cap des 100 millions de passagers transportés, un niveau déjà atteint en 2018, grâce notamment à une hausse de 4,9 % de sa capacité. Le chiffre d’affaires a progressé de 4,9 % pour atteindre 33,01 milliards d’euros. Le résultat d’exploitation a bondi de 25 % à 2 milliards d’euros, portant la marge d’exploitation à 6,1 %, contre 5,1 % en 2024. Le bénéfice net a plus que triplé, atteignant 1,75 milliard d’euros en 2025.

Au quatrième trimestre 2025, le résultat d’exploitation Air France – KLM s’est élevé à 393 millions d’euros, contre 307 millions d’euros attendus par les analystes selon le consensus du groupe. Le chiffre d’affaires a atteint 8,19 milliards d’euros, légèrement supérieur aux 8,17 milliards d’euros prévus.

Pour 2026, Air France – KLM vise une croissance de sa capacité comprise entre 3 % et 5 %, principalement tirée par les vols long-courriers et Transavia. La filiale low-cost devrait voir sa capacité augmenter de 10 %, après une hausse de 15 % en 2025.

Cependant, le groupe a indiqué que le premier trimestre pourrait être affecté par les perturbations météorologiques survenues début janvier à l’aéroport de Schiphol, près d’Amsterdam, qui ont entraîné de nombreuses annulations de vols.

Enfin, Air France – KLM prévoit de finaliser au second semestre l’augmentation de sa participation dans la compagnie aérienne scandinave SAS, en acquérant les actions détenues par Castlelake et Lind Invest, conformément à l’accord signé en juillet 2025. À terme, le groupe détiendrait 60,5 % du capital de SAS, l’État danois conservant 26,4 %.

