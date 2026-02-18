Membres d’équipage sous cannabis !

Trois membres d’équipage de British Airways ont été hospitalisés après avoir consommé des bonbons gélifiés au cannabis offerts par un passager. L’équipage, ne se doutant de rien, a vécu une expérience de « décorporation » après avoir ingéré ces bonbons contenant jusqu’à 300 mg de THC, le principal composant du cannabis responsable des effets psychoactifs.

Heureusement, le personnel a consommé les bonbons après l’atterrissage du vol en provenance d’Heathrow à Los Angeles la semaine dernière. Fatigués, les membres d’équipage les ont consommés dans le bus réservé au personnel. Ils ont rapidement réalisé que quelque chose n’allait pas. À leur arrivée à l’hôtel, trois d’entre eux ont commencé à se sentir désorientés, paniqués et effrayés.

Leur état s’étant aggravé, ils ont été immédiatement conduits à l’hôpital pour y être soignés. Pendant leur prise en charge, British Airways a dépêché une nouvelle équipe pour assurer le vol retour vers Londres.

Les membres d’équipage ayant ingéré du cannabis ont pu rentrer à bord un autre vol, en tant que passagers, le lendemain. La compagnie aérienne a lancé une enquête pour retrouver le passager qui leur a fourni les bonbons drogués.

La compagnie aérienne a déclaré :

Quelques membres de notre équipage ont signalé un malaise à leur hôtel, mais ils sont depuis rétablis. Nous avons dépêché un équipage de remplacement pour assurer le vol retour et nos clients n’ont subi aucune perturbation.

Selon une source, il n’est pas rare que les passagers offrent des bonbons à l’équipage en guise de remerciement. Heureusement, ils ne les ont pas consommés en plein vol.

Une source a commenté :

C’est une véritable aubaine que les bonbons en question n’aient été distribués à l’équipage qu’à leur arrivée aux États-Unis. Certains pourraient trouver cet incident amusant, mais British Airways le prend très au sérieux. Si tout un équipage était incapable de voler à 9 000 mètres d’altitude après avoir ingéré des drogues, les conséquences seraient inimaginables.

Le passager qui a distribué les bonbons au cannabis « pourrait faire face à de multiples accusations » s’il est appréhendé par les autorités.